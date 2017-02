Právě zveřejněno

Hochfilzen (Rakousko) - Česká štafeta biatlonistek ve složení Jessica Jislová, Eva Puskarčíková, Veronika Vítková a Gabriela Koukalová skončila na mistrovství světa v Hochfilzenu na čtvrtém místě. Vyhrály skvěle běžící Němky, jejichž finišmanka Laura Dahlmeierová získala na šampionátu už čtvrté zlato. Druhé místo obsadily díky výborné střelbě Ukrajinky, třetí dojela štafeta Francie.

Trojnásobná medailistka z letošního šampionátu Koukalová na posledním úseku bojovala o stupně vítězů, na které Češky ve štafetě naposledy dosáhly v roce 1993, kdy získaly zlato. Zhruba 500 metrů před cílem ji ale dvě soupeřky předjely a česká hvězda už v závěru do boje o cenný kov nezasáhla. České čtveřici chybělo na zlato 14 sekund, na medaili šest.

"Musím říct, že jsem hodně zklamaná. Ta medaile byla na dosah. Bylo to hrozně těžké, už chyběly síly a tam, kde chyběly nejvíc, tak jsem potřebovala podporu lyží, která teda bohužel vůbec nefungovala. Třeba těm Ukrajinkám nebo Francouzkám jely lyže o třídu líp než nám. Už nebylo v mých silách ty holky stíhat," řekla novinářům Koukalová.

Oproti vysokým teplotám a sluníčku v uplynulých dvou dnech tentokrát v Hochfilzenu sněžilo a podmínky na trati se rapidně změnily. Vydařenou premiéru si odbyla Jislová, a i když začala běžecky pomaleji, nepotřebovala na střelnici žádný náhradní náboj.

"Před startem jsem byla hrozně nervózní. Sníh byl hrozně pomalý. První kolo, to byla bitva, jsem ráda, že jsem měla obě hůlky. Chtěla jsem na střelnici být co nejméně. Bála jsem se na střelnici, protože letos mi stojka moc nešla a jsem fakt ráda, že jsem to takhle zvládla," radovala se Jislová. Puskarčíkové předala osmá.

Druhá členka českého týmu sice musela vleže dobíjet, ale díky rychlé střelbě se udržela v desítce. Puskarčíková jela ve skupině šesti závodnic, ale i když jednou dobíjela i vestoje, poskočila v pořadí a na stupně vítězů měla v tu chvíli ztrátu deseti sekund.

Na předávku pak přijela pátá, manko na medaili snížila na šest sekund. Těžký sníh ale dával biatlonistkám zabrat. "Dobíjení mě mrzí, ale na trati to je složitý," hodnotila Puskarčíková a čtvrté místo považovala za úspěch. "Kdyby to řekl někdo před závodem, tak to bereme všema deseti. Teď jsme možná zklamaný, když jsme viděly, jak se to vyvíjelo. Ale myslím, že rozhodně úspěch," uvedla.

Vítková hned od začátku jela o stupně vítězů, ale kritické chvilky si prožila na obou střelnicích, na nichž musela dvakrát dobíjet. Zvládla to a udržela kontakt s medailovou pozicí, byť po položce vestoje něco času ztratila. K předávce přijela ve skupině čtyř štafet pátá.

Koukalová nepatří mezi nejrychlejší střelkyně, což znamenalo na ležce ztrátu, třebaže nedobíjela. Na poslední položce Dahlmeierová dvakrát chybovala a náskok ztratila, ale vedení udržela. O dvě medaile tak v tu chvíli jely čtyři štafety včetně Koukalové.

Ta ze střelnice odjela druhá, ale v zádech si v těsném závěsu vezla Francii a Ukrajinu. Po jednom ze sjezdů se přes ni přehnaly Dorinová Habertová i Pidhrušná. "Bylo to nepříjemné a zamrzí to. Vidíte, že úspěch je na dosah, a najednou se vám to rozplyne. Soupeřky předvedly úžasné výkony a je mi líto, že nebylo v mých silách to podržet líp než v minulých závodech. Nechala jsem tam všechno," řekla Koukalová.

"Lyže asi nejely tak, jak by měly jet," našel možnou příčinu ztraceného boje o cenný kov trenér ženského týmu Zdeněk Vítek. "Možná škoda, že se změnilo to počasí. Jezdilo nám to tu dobře a teď jste viděli, že ve sjezdech to bylo strašně podobný," dodal šéftrenér Ondřej Rybář.

Ženy - štafeta 4x6 km:

1. Německo (Hinzová, Hammerschmidtová, Hildebrandová, Dahlmeierová) 1:11:16,6 (0 trest. okruhů + 9 dobíjení), 2. Ukrajina (Varvynecová, Džymová, Merkušynová, Pidhrušná) -6,4 (0+4), 3. Francie (Chevalierová, Aymonierová, Braisazová, Dorinová Habertová) -8,1 (0+7), 4. ČR (Jislová, Puskarčíková, Vítková, Koukalová) -14,0 (0+6), 5. Itálie -36,5 (0+6), 6. Švédsko -1:20,4 (0+7), 7. Polsko -1:23,1 (0+6), 8. Slovensko -1:26,9 (0+7), 9. Bělorusko -1:50,7 (0+5), 10. Rusko -2:15,5 (1+8).