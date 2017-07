Ralsko - Stádo zubrů evropských v Ralsku na Českolipsku se rozrostlo o dalších šest kusů, celkem tak obývá oboru už 33 těchto ohrožených přežvýkavců. Přírůstky pocházejí z Polska, jeden z nich se ale narodil až po příjezdu do Ralska. ČTK o tom informoval mluvčí Vojenských lesů a statků (VLS) Jan Sotona. VLS oboru v bývalém vojenském prostoru obhospodařuje.

Z Polska získaly VLS čtyřletého býka a čtyři mladé krávy ve věku od dvou do čtyř let. Jedna z dovezených samic den po vypuštění do obory porodila zdravé tele. "Zvířata byla po dohodě s pracovníky Evropského centra na ochranu zubra a Svazem chovatelů zubra evropského dovozena z Polska ze tří různých oblastí, aby se v co největší míře vyloučila příbuzenská plemenitba," uvedl vedoucí myslivosti VLS v Ralsku Miloslav Zikmund.

Zubři žijí v oboře Židlov, kde bývala dříve tanková střelnice. Svou výměrou 3794 hektarů je druhou největší v republice. Prvních pět zubrů zde VLS vypustily v roce 2011, získaly je tehdy z polského Kampinovského národního parku. Populaci těchto ohrožených sudokopytníků se daří v Ralsku úspěšně zvyšovat, každoročně se tam narodí minimálně tři mláďata.

"Nejdramatičtějším přírůstkem bylo narození samičky Jezova v roce 2012, která na svět přišla v mrazivém listopadu, kdy teploty klesaly pod minus 12 stupňů Celsia. I jí se však díky péči celého stáda podařilo bez problémů zimní porod přežít," uvedl Sotona. Letos se v oboře zatím narodila čtyři mláďata, očekávají se ještě další přírůstky od mladých samic.

Zubři jsou největší volně žijící přežvýkavci v Evropě, takřka tři metry dlouhé zvíře váží až tunu a na výšku může mít v kohoutku skoro dva metry. Ve volné přírodě byli vyhubeni asi před sto lety kvůli rozsáhlému kácení lesů. Jedním z míst, kde kdysi žili, je i okolí Ralska. Před vyhynutím zubry zachránil umělý odchov v zoo a dalších podobných zařízeních. V roce 2015 tvořilo celosvětovou populaci 6083 zubrů. Pro záchranu tohoto druhu je přitom podle odborníků potřeba dosáhnout počtu nejméně 10.000 kusů. V České republice loni žilo 93 zubrů, letos by jejich počet měl překročit stovku kusů.

VLS umožňuje zájemcům vstup do zubří obory, vedou přes ni i cyklostezky. Spatřit tato mohutná zvířata zblízka ale vyžaduje velké štěstí. "Zubři se nechovají agresivně, výjimkou bývá pouze období říje," dodal Sotona. Vstup do obory je omezen v době kladení mláďat, období končící zimy, kdy je zvěř velmi citlivá na vyrušování u krmelišť a v době hlavní lovecké sezóny.