Plzeň - Velkou úlevu přinesla hokejistům Plzně skvěle zvládnutá koncovka druhého čtvrtfinálového duelu s Olomoucí, díky níž vyrovnali po čtvrteční porážce v nájezdech stav série na 1:1. Vítězství 4:2 však Západočeši nechtěli přeceňovat. Vědí, že výhoda domácího prostředí je nyní na straně soupeře a oba týmy mají k postupu mezi nejlepší kvarteto stejně daleko.

Plzeň se v porovnání s úvodním duelem zlepšila, možná i proto, že čtvrteční utkání bylo pro Indiány prvním extraligovým soubojem od 4. března, kdy v závěrečném 52. kole základní části porazili Zlín. "Od začátku jsme dnes hráli lépe než včera. Samozřejmě je to úleva, stav 0:2 by nebyl příjemný, ale pořád je to jen jeden krok," řekl v rozhovoru s novináři útočník David Stach.

"Možná jsme byli vážně asi o něco rozehranější, což nám pomohlo. Za stavu 2:2 jsme měli velký tlak, ten vítězný gól jsme si zasloužili. Jsem rád, že jsme ho dali a dovedli to do vítězného konce," pochvaloval si šestadvacetiletý Stach, který v utkání stihl gól, dvě asistence, ale i neproměněné trestné střílení.

"Myslel jsem si, že si bude gólman (Branislav Konrád) myslet, že udělám to samé jako včera při nájezdech," pousmál se Stach. "Možná si to i myslel... Kdybych puk zvedl, byl by to gól, takhle jsem trefil jen lapačku," mrzelo ho.

I proto, že měl ve 44. minutě navrch Konrád, připadl nakonec vítězný gól Milanu Gulašovi, jenž zlomil stav 2:2 trefou v 56. minutě. "Je pro nás obrovské plus, že máme 'Gulyho' zpátky v týmu. A jsme za to samozřejmě hrozně rádi, protože nás táhnul po celou sezonu. A zase ukázal, že nás může táhnout dál," ocenil Stach.

Plzeň svého soka opět přestřílela, přesto se hrál velmi vyrovnaný duel, v němž nebylo daleko k tomu, aby šla třetí trefou do trháku Olomouc. "Oni sice nemají moc střel, ale když mají střelu, tak je nebezpečná. Mají skvěle propracovaný systém hry a hrozně nebezpečné protiútoky. Musíme si na to dát pozor a nepouštět je do nich," uvedl Stach.

V Olomouci očekává podobné zápasy, jako se odehrály na plzeňském ledě. "Určitě nemůžeme čekat, že jeden z týmů vyhraje o pět gólů, jak tomu bylo v základní části. Bude to boj o každý kousek ledu," řekl Stach.