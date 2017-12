Praha - Správa státních hmotných rezerv (SSHR) odmítla předžalobní výzvu insolvenčního správce zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe. ČTK to dnes řekl předseda SSHR Pavel Švagr. Předžalobní výzvu zaslal správce Mirko Möllen správě před několika dny. Požaduje v ní, aby Česko uznalo, že mu jako správci patří nafta za miliardu korun, kterou SSHR teprve nedávno přivezla s jeho souhlasem do ČR ze skladu v německém Kraillingu. Lhůtu pro vydání nafty nebo její náhrady stanovil na 27. prosince. Švagr dnes uvedl, že správa vlastnické právo Möllena neuznala a žádnou naftu mu nevydá.

"Žádnou naftu nevydáme. Za každý litr té nafty jsme zaplatili. Na každý litr máme fakturu. Ta nafta patří České republice," řekl dnes ČTK Švagr. Česko mohlo mít část zásob nafty uskladněnu v Německu na základě dodatku smlouvy o skladování specifických zásob z roku 2004. Dodatek v roce 2010 uzavřela SSHR, předsedou správy byl Ladislav Zabo.

K naftě v Bavorsku se ale ČR po vyhlášení insolvence firmy Viktoriagruppe v roce 2014 nemohlo skoro dva roky dostat. Loni v červenci podepsala SSHR s novým majitelem skladu, firmou Krailling Oils Development, a insolvenčním správcem smlouvu, na jejímž základě Česko získalo naftu zpět. Transport nafty začal loni v říjnu, poslední vlak přijel zpět do Česka letos v listopadu. Doprava stála 47 až 48 milionů Kč.

Všechnu původně uloženou naftu si ale Česko z Německa neodvezlo. Z měření, které provedli v prosinci roku 2014 němečtí celníci, vyplývá, že ve skladu v Kraillingu schází 6,3 milionu litrů paliva proti evidenčnímu stavu. Dalších zhruba 420.000 litrů nafty v hodnotě zhruba pět milionů korun pak podle dřívějšího vyjádření Švagra činí rozdíl mezi tím, co správa odvezla, a co předpokládala, že odveze. Předseda SSHR dříve uvedl, že pro část zbylé nafty pošle správa postupně do Německa ještě několik automobilových cisteren. Dvě podle něj vyjely z Kraillingu právě dnes. "Další cisterny pošle správa do Německa v lednu," dodal.

Möllen české vlastnictví nafty nikdy neuznal. Podle jeho posledního vyjádření je reálné, že podá žalobu na určení jejího vlastnictví. "Podle českého procesního práva je prvním krokem předložení výzvy českému státu. Ten se k tomu může během stanovené lhůty vyjádřit. Tento krok byl učiněn v posledních dnech. Po uplynutí lhůty bude podána žaloba a pak dojde k vyjasnění situace soudem. Přirozeně jsou nadále možná mimosoudní jednání a dohoda bez soudního procesu," sdělil minulý týden ČTK insolvenční správce.

Švagr dnes podotkl, že pokud správce žalobu skutečně podá, bude muset u soudu prokázat, že mu nafta skutečně patří. "A bude muset vysvětlit, za co tedy Česká republika v roce 2010 zaplatila miliardu korun," dodal. SSHR v roce 2010 argumentovala například tím, že stát uskladněním části zásob nafty v Německu ušetří desítky milionů korun. Švagr poté několikrát uvedl, že předchozí vedení správy neodhadlo všechna potenciální rizika, která z kontraktu vyplývala.