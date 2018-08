Praha - Padesáté výročí dramatických událostí 21. srpna 1968 v Československu připomenou nové knihy českých i zahraničních autorů, které vycházejí v těchto dnech. Patří mezi ně například román spisovatele Jana Kmenta Bludiště cti nebo analytické Kořeny tragédie od historika Vladimíra Čermáka. Tématem se zabývají také v zahraničí, nakladatelství Argo vydává publikaci Pražské jaro, průlom do nového světa historika Martina Schulze Wessela. Autentická reportáž Petry Behrensové, korespondentky východoberlínského magazínu NBI, vychází ve zpracování Václava Junka pod názvem Sedm vůní jara 1968. ČTK o tom informovali vydavatelé titulů.

V autobiografickém románu Bludiště cti zachycuje Kment, jak invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 ovlivnila celé Československo a změnila i život jedné české rodiny. Vypravěčem je syn vojáka z povolání, který spáchal týden po vpádu spojeneckých armád sebevraždu a nechal po sobě jen velmi nejasné vysvětlení svého činu. "Tuhle knihu jsem psal víceméně z nutnosti, to téma se mi vnutilo a já najednou nebyl schopný pracovat na ničem jiném, žádné jiné téma se mi nepoddávalo a já si najednou uvědomil, že je to vlastně moje povinnost zpracovat tuhle látku, které jsem se až dosud podvědomě vyhýbal. Prostě se mi to vnutilo. Je v tom nejenom kus mojí osobní a rodinné historie, je v tom i kus historie tohohle národa, a tak trochu i celé Evropy," uvedl Kment.

Historik Čermák ve své knize Kořeny tragédie hledá kořeny srpnových událostí nejen v obavách vůdců okolních komunistických zemí, že závan československé demokracie ohrozí jejich režimy, ale i v jiných geopolitických souvislostech. Jeho analýza příčin, které vedly k 21. srpnu 1968 zdůrazňuje, jak tato dějinná událost ovlivnila několik generací obyvatel bývalého Československa.

Synteticky pojatou interpretaci roku 1968 nabízí ve své knize Pražské jaro, průlom do nového světa německý historik Wessel, ředitel badatelského centra pro dějiny Čech a Slovenska v Mnichově. Společenské změny konce 60. let Wessel vnímá v rovině politické, ekonomické, ale i kulturní, přičemž právě v liberalizaci kulturního prostředí a částečném uvolnění cenzury vidí jednu z příčin skutečné revize socialismu v Československu. Esejisticky pojatá práce na rok 1968 v Československu nazírá v širokém kontextu dalších evropských událostí. Autor také mimo jiné na příkladu polemiky nad esejem Milana Kundery Český úděl poukazuje na rozdílnost pohledu Kundery a Václava Havla na výklad pražského jara.

Režisér, dramaturg, scenárista a autor věnující se novější historii středoevropského prostoru Václav Junek připravil knihu Sedm vůní jara 1968, která je záznamem autentického reportu Petry Behrensové. Východoněmecká novinářka vnímala události roku 1968 jako korespondentka magazínu NBI, která se zúčastnila různých politických, kulturních i společenských akcí. Stala se obdivovatelkou československého obrodného procesu do té míry, že byla stažena zpět do komunistického Berlína.