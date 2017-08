Londýn - Jamajský atletický fenomén Usain Bolt získal při posledním individuálním startu na mistrovství světa bronzovou medaili v běhu na 100 metrů. Ve finále šampionátu v Londýně prohrál s Američany Justinem Gatlinem a Christianem Colemanem. Dálkař Radek Juška nedokázal ve finále zopakovat skvělý výkon z páteční kvalifikace, 802 centimetrů stačilo jen na desáté místo.

Třicetiletý Bolt, který se loučí s výjimečnou kariérou, zkompletoval svou medailovou sbírku ze světových šampionátů. K jedenácti zlatým a dvěma stříbrným medailím přidal nejúspěšnější atlet historie první bronz. Na stovce byl poražen na mistrovství světa poprvé, v roce 2011 v Tegu ho o šanci na titul připravila diskvalifikace za předčasný start.

Světový rekordman měl ve finále stejně jako v rozběhu a semifinále špatný start a musel soupeře dotahovat. Časem 9,95 sekundy vyrovnal svůj nejlepší letošní výkon a zaostal o jednu setinu za jednadvacetiletým Colemanem, který drží maximum této sezony výkonem 9,82.

Gatlin si vylepšil letošní maximum na 9,92 a stal se v 35 letech nejstarším mistrem světa na stovce. Titul na královské sprinterské trati vybojoval už v roce 2005 v Helsinkách, nyní se dočkal druhého.

V očích se mu po doběhu zaleskly slzy, ale vítězné kolo si neužil. Od zaplněných ochozů londýnského stadionu se totiž dočkal pouze bučení, které ho kvůli dopingové minulosti provázelo při každém představování. Oba Američané plochu rychle opustili a čestné kolo obcházel Bolt, jehož jméno ochozy skandovaly. Ačkoliv byl dnes poražený, pouze Jamajčan mával fanouškům, děkoval jim za přízeň a ukazoval své typické gesto. Pro diváky Bolt zůstal králem. V Londýně by měl běžet ještě štafetu na 4x100 metrů.

"I když jsem vyhrál, tenhle večer patří Usainu Boltovi," řekl v televizním rozhovoru Gatlin. "Je to největší šampion všech dob. Děkuji Usainovi, že jsem mohl závodit v jeho éře. Po závodě mi říkal, že jsem si to bučení nezasloužil," uvedl olympijský vítěz z roku 2004, který má za sebou čtyřletý trest za opakovaný doping.

Juška si o jednu příčku vylepšil umístění z minulého šampionátu v Pekingu, ale po pátku mířil výš. Z finálového vystoupení měl proto smíšené pocity. "Je mi to trošku líto, že to bylo až desáté místo. Jinak zase na druhou stranu spokojený jsem, že jsem aspoň předvedl dalších osm metrů," řekl po finále. Neočekával, že se bude skákat tak daleko. Na postup do užšího finále bylo potřeba alespoň 817 centimetrů. "Čekal jsem, že do osmičky bude maximálně osm pět, něco takového," poznamenal český dálkař.

Zlato získal suverénní lídr letošních tabulek Jihoafričan Luvo Mayonga skokem dlouhým 848 centimetrů a skvěle završil svůj loňský návrat na dráhu po čtyřleté pauze zaviněné dopingem a problémy s drogami.

V hodu diskem se zlato z mistrovství světa po dvanácti letech vrací do Litvy. Nástupcem dvojnásobného olympijského vítěze Virgilijuse Alekny se stal Andrius Gudžius. Favority zaskočil ve druhé sérii, když si vylepšil osobní rekord o šedesát centimetrů a výkon 69,21 m už nikdo nepřekonal.

Běh žen na 10.000 m vyhrála světová rekordmanka a olympijská vítězka z Ria de Janeiro Almaz Ayanaová z Etiopie. Už v polovině trati utekla soupeřkám, protože jí jejich tempo připadalo příliš pomalé. Druhou polovinu závodu také absolvovala téměř o minutu a půl rychleji než tu první. V cíli měla více než třičtvrtěminutový náskok, největší v historii běhů na světových šampionátech. Definitivně tak převzala štafetu nejlepší světové vytrvalkyně od krajanky Tiruneš Dibabaové, která desítku vyhrála třikrát na MS a dvakrát na olympiádě. Dnes svou kariéru ve 32 letech uzavřela stříbrnou medailí.

Eliška Klučinová je po prvním dnu sedmiboje sedmá, po třech disciplínách figurovala dokonce na pátém místě. Kateřině Cachové patří 21. příčka. Vede Němka Carolin Schäferová.