Praha - Správa železnic za první rok vložila do oprav převzatých nádraží 215 milionů korun. Dokončené jsou už například opravy nádraží v Kostomlatech nad Labem, Dobříši či Rakovníku. ČTK to dnes řekla mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřina Šubová. Více než 1500 nádražních budov firma získala za 3,3 miliardy korun od Českých drah k začátku loňského července a plánuje jejich rekonstrukce. Do konce roku plánuje na opravy vynaložit dalších zhruba 600 milionů korun.

To je ale pouze začátek rozsáhlých oprav tuzemských nádraží. Podle náměstka ředitele SŽDC Tomáše Drmoly, který odpovídá za správu majetku, si rekonstrukce zanedbaných nádraží vyžádají celkem zhruba deset miliard Kč. Novou či opravenou fasádu mají nádraží v Ivančicích, Novém Jičíně, Háji ve Slezsku, Rumburku, Ústí nad Labem západ, Boleticích či Stráži nad Ohří.

Dosud prováděla firma především opravy menšího rozsahu jako například výměnu oken a dveří, opravy přístřešků, střešních krytin a fasád. Přednost přitom mají zanedbaná nádraží v krajským městech a v důležitých železničních uzlech, kde je největší počet cestujících.

U nádražních budov, které nevyužívá dostatek cestujících a nedá se očekávat zájem komerčních a státních subjektů o pronájem, zvažuje SŽDC prodej. Primárně by takové objekty mohly koupit města a obce, podle zákona je ale SŽDC musí nejprve nabídnout ve veřejných výběrových řízeních. Fakticky by takovýto postup kopíroval zkušenosti SŽDC s několikakolovým prodejem nevyužívaných železničních tratí. V poslední fázi, pokud by o nádražní budovy neměl zájem nikdo, by přicházela v úvahu jejich demolice, uvedl nedávno generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

SŽDC provozuje celostátní železniční sítě a regionální dráhy ve vlastnictví státu. Působí dále jako investor výstavby tratí, sestavuje také jízdní řád. Stará se o zhruba 9400 kilometrů tratí a zaměstnává přes 17.000 osob. Firma patří k největším investorům do stavebnictví v ČR. Výstavbu financuje zejména z veřejných zdrojů, hlavně z fondů EU. Jedním z největších projektů je dnes stavba dvoutubusového čtyřkilometrového tunelu na trati z Rokycan do Plzně za 3,9 miliardy korun.