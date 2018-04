Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Kabinová lanovka na Sněžku je od dneška po jarní odstávce opět v plném provozu. Kvůli silnému větru se ale ráno nerozjel horní úsek z Růžové hory na Sněžku. Ve východních Krkonoších se rozjely i některé lanovky ve Špindlerově Mlýně či ve SkiResortu Černá hora - Pec. ČTK to zjistila od provozovatelů lanovek.

"Jízdní řád zůstává stejný, tedy od 8:00 do 18:00 a od 1. května jezdíme už do 19:00," řekl ČTK náčelník lanovky na Sněžku Jiří Martinec. Jakmile vítr zeslábne, spustí i horní úsek lanovky. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. "Aktuální informace o provozu jsou na našich webových stránkách www.snezkalanovka.cz," řekl Martinec.

Lanovka z Pece přes Růžovou horu na Sněžku zdražila. "Dospělí zaplatí za jízdu až na vrchol místo 210 korun 230 a za zpáteční dají místo 390 korun 430. Rodinné jízdné jsme zrušili, ale posílili jsme kategorii dítě do 12 let, která byla do 10 let. Kategorii junior jsme navýšili z 15 na 18 let. Děti na Sněžku jezdí za 80 a junioři za 140 korun," řekl Martinec. Ušetří cestující, kteří jsou v Peci ubytování a prokážou se takzvanou kartou hosta. "Ti mají slevu místo dřívějších 20 procent 30 procent," dodal Martinec.

Od soboty 28. dubna do 1. května jezdí ve SkiResortu Černá hora - Pec také kabinová lanovka na Černou horu a sedačka na Hnědý vrch. "Druhý prodloužený víkend pro lanovku na Černou horu bude znamenat zahájení již každodenního provozu. Od 5. května bude lanovka jezdit každý den až do konce září, vždy v čase 9:00 až 18:00," řekla Zina Plchová ze SkiResortu.

Sedačková lanovka Hnědý vrch z Pece pod Sněžkou bude v provozu po oba prodloužené víkendy v čase 9:00 až 17:00. "Během května a první poloviny června pak bude jezdit jen o víkendech. Do každodenního provozu přejde v sobotu 16. června a bude jezdit až do konce letních prázdnin. Pak opět o víkendech a svátcích," uvedla Plchová.

Ve Špindlerově Mlýně se po zimě rozjela lanovka na Medvědín. Tento a příští víkend bude v provozu vždy jen od soboty do úterý a o víkendu 12. a 13. května. "Od 19. května plánujeme pravidelný provoz. Ve Svatém Petru pojede lanovka o víkendu 26. a 27. května. Pravidelný provoz tam začne od 1. června," řekla ČTK mluvčí skiareálu ve Špindlerově Mlýně Martina Voráčková. Provozní doba bude každou půlhodinu, a to od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00.

Na hřebenech Krkonoš bylo podle informací Horské služby dnes ráno polojasno, například na Luční boudě bylo sedm stupňů. Většina sněhu i z horských hřebenů odtála.