Praha - Oštěpařka Barbora Špotáková by byla ráda, kdyby si lidé její zásluhou pamatovali, že úspěchů lze dosáhnout, i když sport není v životě všechno. Ukazuje, že mateřství je možné skloubit i s vrcholovým sportem. K letošnímu titulu mistryně světa dospěla, přestože netrávila dlouhé týdny na soustředěních a vedle tréninku se také starala o čtyřletého syna Janka. Za mimořádný přínos pro sport žen jí dnes Český olympijský výbor udělil Cenu Věry Čáslavské.

Srovnávání se sedminásobnou olympijskou vítězkou ve sportovní gymnastice si Špotáková nepřipouští, ale uznává, že možná měly podobný náhled na roli sportu v životě. "Že nejde o život v tom sportu. Není to o tom ten sport dělat mechanicky, že vám trenér prostě řekne, co máte udělat, a plnit to jako robot. Že k tomu vždycky patří ta osobnost a ty emoce a prostě ta láska k tomu sportu," uvedla dvojnásobná olympijská vítězka Špotáková.

O skloubení sportu, rodinného života a dalších aktivit se snaží a byla by ráda, kdyby po ní tato životní filozofie zůstala. "Ten odkaz, že k tomu sportu patří ta lehkost a vždycky je to o vybalancování osobních vztahů, rodinných vztahů. Člověk musí být v pohodě a nepřemýšlet jenom o tom sportu. Prostě sport není všecko," doplnila.

U zrodu jejího přístupu k životu a sportovní kariéře stáli rodiče, kteří ji jako amatérští sportovci podporovali, ale zdůrazňovali význam studia. Další posun nastal po odchodu Špotákové od trenéra Jana Železného, s nímž se po sezoně 2014 neshodla na přístupu k tréninku. Kouč trval na tom, aby absolvovala šestitýdenní soustředění v Jihoafrické republice, což Špotáková jako matka tehdy ročního syna odmítla.

Po roce 2015, kdy se připravovala sama, se vrátila k bývalému kouči Rudolfu Černému a našla svou vlastní cestu. Jezdí na kratší soustředění a neklade na sebe taková očekávání. Odměnou jí bylo zlato na MS v Londýně. "V dobrém jsem ukázala těm ženám, které mají děti, že to jde skloubit i s vrcholovým sportem. A to si myslím, že nešidím ani jedno," uvedla.

Úspěchy českých sportovkyň považuje za důkaz vyspělosti české společnosti, která ženský sport podporuje. "Všichni asi podporují holčičky, aby sportovaly, a je to dobře. Když to budou dělat jako já, že sport je součástí života, prostě každodenní. Pro každou ženu by měl být sport součástí každodenního života, to bych byla ráda," řekla Špotáková.

Její titul z Londýna vzbudil mimořádný zájem veřejnosti srovnatelný s popularitou po olympijských triumfech v Pekingu a Londýně. "Ty ohlasy jsou obrovské. Teď je to strašně silné. Nemůžu se rozkrájet a pro mě je pořád nejdůležitější udržet si vlastní klid, ze kterého čerpám doma, a pak vyrážet do terénu," řekla Špotáková.

Její manažer Libor Varhaník odmítá většinu žádostí o rozhovory, besedy a návštěvy různých kulturních akcí. "Nemohu to dělat prostě každý den, to nejde. Takhle se zničilo už pár lidí," omlouvala se Špotáková. Denně i od neznámých lidí na ulici čelí otázkám, kdy skončí s atletikou a kdy bude mít druhé dítě.

Po vyhlášení Atleta roku, které se uskuteční 11. listopadu, odjede na soustředění. Těší se, že pak bude mít pro všechny jednoduchou omluvu.