Praha - Jedině překonání veteránského světového rekordu chybělo oštěpařce Barboře Špotákové k tomu, aby letošní sezonu označila za dokonalou. Šestatřicetiletá světová rekordmanka rok 2017 ozdobila druhým světovým titulem a pátým triumfem v Diamantové lize. Za rekordem v kategorii nad 35 let, který drží Němka Steffi Neriusová výkonem 68,34 metru, zůstala o osm centimetrů.

Nyní již devítinásobná vítězka ankety Atlet roku si průběh sezony pochvalovala. "Začínala jsem ji tak rozpačitě a opatrně bez nějakých ambicí a říkala si, že se tím budu bavit, nebudu tolik tlačit na pilu. A pak se to tak krásně vyvrbilo. Takže to bylo strašně příjemné," řekla novinářům.

Volnější vstup do sezony a odpočinek od specializovaného tréninku je podle ní cestou k tomu, aby její tělo vydrželo zátěž a bylo připravené na vrcholy sezony. Přirovnala to k tomu, jak i jiným sportovcům pomáhá vojenský přijímač. "Je to tím, že tři nebo dva měsíce se člověk věnuje něčemu jinému a není v tom stereotypu atletiky. Do určité míry si odpočine víc, než by to udělal normálně," řekla dvojnásobná olympijská vítězka.

S trenérem Rudolfem Černým se domluvili, že příští rok použijí stejný model přípravy. "Myslím, že mi to vloni přesně pomohlo, v tomhle věku je to ještě důležitější. Člověk má techniku relativně zmáknutou, není třeba tolik tlačit na pilu," uvedla Špotáková.

Po dnešním vyhlášení ankety Atlet roku se chystá na soustředění do Jablonce, kde ji čeká běhání po horách a všeobecná posilovna. Zatím to nebude specializovaný oštěpařský trénink.

Nově bude pod vedením kouče Černého trénovat také další účastnice letošního MS Nikola Ogrodníková. "Ona je podobný typ, bývalá vícebojařka, budu s ní ráda dělat překážky. A je běhavá, já vždycky razila tuhle cestu a pořád to u mě funguje i v tomhle věku," řekla na adresu nové parťačky.

Špotáková hodlá zařazovat i doplňkové sporty včetně tenisu, u kterého si na začátku roku 2016 zlomila zánártní kůstku v pravé noze. "Já si sice u něj ublížila, ale nebráním se mu. Letos jsem zase hrála. Je to důležité, příprava u oštěpu je hrozně dlouhá a je třeba si ji zpestřovat. Přece jen všestranné dovednosti jsou dobré," uvedla.

Může i na sjezdovky. "Na lyže se moc těším, Janeček už vloni lyžoval sám a mně baví ty loučky, tam si to docela užívám. I když i tam se stávají úrazy, ale to by člověk nemohl dělat nic," řekla Špotáková. Její kouč Černý proti tomu prý nic nenamítá.

Jednou za rok tráví týden na běžkách, ale ty ji moc neoslovily. "To je takové nutné zlo si tam týden máknout. Je to dobrý, jiný pohyb. Sice jsem z Jablonce, ale možná proto mám na běžky takové vzpomínky, že to je taková nutná dřina," dodala.