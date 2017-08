Londýn - Malý ceremoniál zažil trenér Rudolf Černý, když oštěpařka Barbora Špotáková v úterý slavila světový titul. V jedné z londýnských restaurací nedaleko hotelu popíjela s dvěma desítkami přátel a užívala si radost, kterou na světovém šampionátu zažila naposledy před deseti lety v Ósace.

Na šampionátu v Londýně poprvé dostávají medaile také trenéři. Přebírají je pro ně jejich svěřenci a pak je koučům předávají. "Ruda dostal medaili. Měl hospodský ceremoniál. Zazpívali jsme mu hymnu, dala jsem mu na krk medaili," řekla světová rekordmanka.

Hospodu pro oslavu měla parta kolem české oštěpařky vyhlédnutou předem. Pracoval tam Polák, který sice přebíral poslední objednávku v půl jedné, ale nechal je oslavovat dál. "Prostě paráda, krásná oslava to byla. Člověk má radost, ale ona ta sdílená radost s kamarádama, to je prostě úplně o něčem jiným," pochvalovala si Špotáková.

Pořád ještě vstřebávala silné dojmy z úterního triumfu. Překvapilo ji zejména, že hned po závodě následovalo slavnostní vyhlášení. Většina disciplín se totiž v Londýně vyhlašuje až druhý den před začátkem programu. "Mně přišlo, že mi to snad udělali za odměnu, že viděli, že jsou tady ti fanoušci. Úplně zčistajasna řekli, že to bude. Bylo to hrozně rychlý, jak mě vzali, dotáhli na ceremoniál. Teď jsme tam zpívali společně hymnu. To bylo asi nejvíc," zasnila se.

Její vítězný závod sledoval i čtyřletý syn Janek. "Chudák se úplně vyndal, v šest ráno vstával, pak jel z Ostravy, pak ještě blbnul, má toho plný brejle. Ale on to zvládne," prozradila dvojnásobná olympijská šampionka.

Plánuje, že oslavy budou pokračovat doma. "Já myslím, že určitě, protože tohle jako se oslavit musí. To prostě, to se fakt stává... Málokrát za život. Včera to bylo nádherný," vykládala.

Čeká ji ještě finále Diamantové ligy v Curychu, které se uskuteční 24. srpna. "Pak to nějak dozní. Já bych ještě chtěla hodit něco pěkného, ten veteránský rekord ještě visí ve vzduchu," plánovala Špotáková. Světový rekord v kategorii nad 35 let drží Němka Steffi Neriusová výkonem 68,34 metru, šestatřicetiletá Špotáková má letos hozeno o osm centimetrů méně.