Praha - Těhotná oštěpařka Barbora Špotáková ocenila výkony Nikol Ogrodníkové, která si nedávno v jihoafrickém Potchefstroomu vylepšila osobní rekord o více než tři metry na 65,61. Přispěl k tomu kouč Špotákové Rudolf Černý, který Ogrodníkovou začal připravovat po fyzické stránce.

Dvojnásobná olympijská vítězka a úřadující mistryně světa Špotáková v létě očekává narození druhého potomka, takže v nadcházející sezoně s vrcholem na ME v Berlíně určitě závodit nebude. Ogrodníková ale naznačila, že by ji mohla zastoupit.

Na loňském MS v Londýně by Ogrodníkové tento výkon stačil na bronz. "To je slušný, samozřejmě, to už je velká vzdálenost. Vypadá, že tady bude velká soupeřka, jestli se budu chtít vrátit," uvedla světová rekordmanka Špotáková. "Samozřejmě to je nutné potvrdit na normálních závodech, protože tady ty africké jsou trošku specifické. Ale je to příslib velkej," podotkla v rozhovoru s ČTK Špotáková.

Sedmadvacetiletou Ogrodníkovou občas vídala, protože se připravuje na pražské Dukle u Černého. "Ona trénuje s Víťou (Veselým) techniku, ale Ruda ji připravuje po fyzické stránce. Určitě na tom má nějaký podíl," doplnila Špotáková.

Sama se i v těhotenství snaží udržovat. "Naštěstí je všechno v pořádku. Snažím se ještě občas trénovat mladý a při tom něco předvádím, takže pohyb mám furt. Ale bude ho míň a míň. Teď mě čekají ty nejhorší měsíce bez pohybu," vyprávěla.

V zimě si tentokrát užila hory s rodinou. "Malýho jsme naučili lyžovat. Tak jsem si i zalyžovala s ním, tím jeho tempem, takže to nebylo nějaké riskantní," řekla matka bezmála pětiletého syna Janka. Byli také v Itálii na kolech. "Už můžu tak cyklistiku akorát. A zase žádná velká rychlost," doplnila.

Šestatřicetiletá dvojnásobná nejlepší česká sportovkyně roku se chce i po porodu druhého syna vrátit. Plánuje, že by na podzim začala trénovat a chce pokračovat do olympijských her 2020 v Tokiu. "To pořád platí, na tom se nic nemění," potvrdila.