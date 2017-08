Londýn - Barbora Špotáková vyhrála v Londýně soutěž oštěpařek výkonem 66,76 m a ke dvěma zlatým medailím z olympijských her přidala po deseti letech druhý titul mistryně světa. Na stupně vítězů ji překvapivě doprovodily dvě Číňanky Li Ling-wej a Lu Chuej-chuej, olympijská vítězka a letošní světová jednička Chorvatka Sara Kolaková skončila až čtvrtá.

V první chvíli Špotáková svému triumfu nemohla uvěřit. "Myslela jsem si, že bude potřeba hodit daleko víc, než jsem hodila. Proto jsem se tomu tak divila. Pak prostě najednou mi to došlo a vyhrkly mi slzy. Tak silný pocit štěstí jsem dlouho nezažila," řekla novinářům.

Šestatřicetiletá Špotáková na stejném stadionu před pěti lety získala své druhé olympijské zlato a před měsícem tady v generálce vyhrála Diamantovou ligu. "Tenhle stadion je moje místo. Já sem vlezu a já jsem úplně klidná, protože vím, že to dobře dopadne," řekla dvojnásobná olympijská vítězka a nyní i dvojnásobná světová šampionka.

Po prvním nevydařeném pokusu se ve druhé sérii vyhoupla do čela výkonem 66,76 m a zůstala tam až do konce, přestože už se nezlepšila. Získala tak už celkově desátou medaili v součtu olympijských her, světových a evropských šampionátů. MS v Londýně pro ni bylo motivací, proč pokračovat po Riu. "A ukázat holkám, že ta loňská sezona, že to nebylo věkem, že bych patřila do starého harampádí, ale bylo to tou zlomeninou a stále se mnou musejí počítat. A to jsem dneska dokázala a je to prostě nádherné," doplnila Špotáková.

Kolaková se v Londýně trápila už v kvalifikaci a formu nenašla ani ve finále, kde se nedostala přes 65 metrů. Ještě hůře dopadla obhájkyně titulu z Pekingu Němka Katharina Molitorová, na niž zbylo jen sedmé místo.

V běhu na 3000 m překážek od triumfu Itala Francesca Panetty v roce 1987 nevyhrál na mistrovství světa ani na olympijských hrách nikdo, kdo by se nenarodil v Keni. Tradice zůstala zachována, postaral se o to olympijský vítěz Conseslus Kipruto v čase 8:14,12.

Čtyřikrát po sobě bral světové zlato pětatřicetiletý Kiprutův krajan Ezekiel Kemboi, ale v Londýně startoval jen na divokou kartu a brzy soupeřům nestačil. Tempo udával Američan Evan Jager, který přiletěl s nejlepším světovým časem. Ve finiši ho však předstihl Kipruto a měl tolik sil, že si v cílové rovince mohl dovolit zdravit fanoušky. Pro stříbro si doběhl Suffíani Elbakkálí z Maroka.

Běh na 800 m skončil překvapivě evropským triumfem, což se na MS nestalo od roku 2001. Postaral se o to Francouz Francouz Pierre-Ambroise Bosse v čase 1:44,67, stříbro získal stejně jako v Pekingu Polák Adam Kszczot, který předvedl fantastický finiš ze zadní pozice. Keňa o svůj trumf přišla ještě přes šampionátem, neboť světového rekordmana Davida Rudishu vyřadilo zraněné stehno.

Jeho krajan a autor nejlepšího letošního času Emmanuel Korir vypadl už v semifinále. Čest Keni zachraňoval Kipyegon Bett, ale stačilo to jen na třetí místo. Největší favorit Nijel Amos z Botswany, který tady v roce 2012 získal stříbro, skončil až pátý.

Na poloviční trati potvrdil světový rekordman Jihoafričan Wayde van Niekerk roli největšího favorita běhu na 400 m a zvítězil s velkým nsákokem v čase 43,98. V Londýně chce získat zlato i na 200 m. O největšího soupeře přišel už před startem. Isaacovi Makwalovi z Botswany zakázal start lékařský delegát IAAF kvůli infekčnímu onemocnění. Makwala kvůli žaludečním potížím vzdal už pondělní rozběhy na 200 metrů.

Letos neporazitelný Američan Sam Kendricks v soutěži tyčkařů jako jediný zdolal 595 centimetrů. Dlouho skákal všechno na první pokus a dostal soupeře pod tlak. Němec Raphael Holzdeppe, mistr světa z roku 2015, ztroskotal už na základní výšce 550 cm. Obhájce titulu Kanaďan Shawnacy Barber ho následoval na 575 cm a o sedm centimetrů výš skončil i Polák Pawel Wojciechowski, který získal zlato v roce 2011.

Zastoupil ho však jeho krajan Piotr Lisek ziskem stříbra. Francouzský světový rekordman Renaud Lavillenie se na výšce 589 cm zachránil až na poslední pokus. Pak se pokoušel o 601 centimetrů, ale neuspěl a musel se spokojit s bronzem.

Překážkářka Hejnová postoupila do finále, Rosolová vypadla

Zuzana Hejnová suverénně vyhrála své semifinále v běhu na 400 m překážek a s vypuštěným závěrem dosáhla času 54,59 s, nejlepšího ze všech finalistek. Denisa Rosolová nezopakovala v Londýně výkon z rozběhu, ve svém semifinále skončila až šestá v čase 56,40 s a do čtvrtečního finále nepostoupila.

Dvojnásobná mistryně světa Hejnová ukázala, že je na dovršení zlatého hattricku připravena. V cílové rovince už bylo jasné, že ji jedno ze dvou přímých postupových míst neunikne, ale přesto se hladce vzdálila i Američance Kori Carterové. Na stejném stadionu získala před pěti lety olympijský bronz a teď může přemýšlet o další medaili.

Tehdy byla ve finále i Denisa Rosolová, ale tentokrát se jí to nepovedlo. Na rozdíl od rozběhu, kdy začínala opatrně a v závěru zrychlovala, dnešní semifinále rozběhla ostřeji, ale v cílové rovince jí viditelně docházely síly. Čas 56,40 s byl téměř o sekundu horší než ten z rozběhu, na finále bylo potřeba zaběhnout 55,33.

Mistrovství světa v atletice v Londýně:

--------

Finále:

Muži:

400 m: 1. Van Niekerk (JAR) 43,98, 2. Gardiner (Bah.) 44,41, 3. Harún (Kat.) 44,48, 4. Thebe (Botsw.) 44,66, 5. Allen (Jam.) 44,88, 6. Gaye (Jam.) 45,04, 7. Kerley (USA) 45,23.

800 m: 1. Bosse (Fr.) 1:44,67, 2. Kszczot (Pol.) 1:44,95, 3. Bett (Keňa) 1:45,21, 4. Langford (Brit.) 1:45,25, 5. Amos (Botsw.) 1:45,83, 6. Aman (Et:) 1:46,06, 7. Andre (Braz.) 1:46,30, 8. McBride (Kan.) 1:47,09.

3000 m př.: 1. C. Kipruto (Keňa) 8:14,12, 2. Elbakkálí (Mar.) 8:14,49, 3. Jager (USA) 8:15,53, 4. Mekhissi-Benabbad (Fr.) 8:15,80, 5. Kebenei (USA) 8:21,09, 6. Hughes (Kan.) 8:21,84, 7. Diriba 8:22,12, 8. Seboka (oba Et.) 8:23,02.

Tyč: 1. Kendricks (USA) 595, 2. Lisek (Pol.) 589, 3. Lavillenie (Fr.) 589, 4. Sie Čchang-žuej (Čína) 582, 5. Wojchiechowski (Pol.) 5,75, 6. Chapelle (Fr.) 565, 7. Marschall (Austr.) 565, 8. Barber (Kan.) 565.

Ženy:

Oštěp: 1. Špotáková (ČR) 66,76, 2. Li Ling-wej 66,25, 3. Lu Chuej-chuej (obě Čína) 65,26, 4. Kolaková (Chorv.) 64,95, 5. Tugsuzová (Tur.) 64,52, 6. Chaladovičová (Běl.) 64,05, 7. Molitorová (Něm.) 63,75, 8. Liou Š'-Jing (Čína) 62,84.

Kvalifikace:

Ženy:

200 m - rozběhy: 1. Schippersová (Niz.) 22,63.

400 m př. - semifinále: 1. Hejnová 54,59, ...17. Rosolová (obě ČR) 56,40 - nepostoupila do finále.