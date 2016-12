Trenér Jakub Dovalil (na archivním snímku z 22. června 2015) skončil u reprezentace do 21 let. Vedení Fotbalové asociace ČR s ním neprodloužilo smlouvu. Jednačtyřicetiletý kouč se tak s týmem rozloučil na domácím mistrovství Evropy, kde se lvíčaty vypadl v základní skupině.

Trenér Jakub Dovalil (na archivním snímku z 22. června 2015) skončil u reprezentace do 21 let. Vedení Fotbalové asociace ČR s ním neprodloužilo smlouvu. Jednačtyřicetiletý kouč se tak s týmem rozloučil na domácím mistrovství Evropy, kde se lvíčaty vypadl v základní skupině. ČTK/Doležal Michal

Teplice - Novým sportovním ředitelem fotbalových Teplic bude Jakub Dovalil. Bývalý trenér české reprezentace do 21 let ve funkci nahradí Jana Skýpalu, který byl v červnu kvůli neuspokojivým výsledkům odvolán. Od té doby byla pozice neobsazená.

"Pan Dovalil nás přesvědčil svým pohledem na fotbal, má také díky svému působení u mládežnických reprezentací a ve slávistickém skautingu velký přehled o mladých hráčích. V neposlední řadě věříme, že do našeho klubu zapadne také lidsky," řekl na klubovém webu ředitel Teplic Petr Hynek.

Dvaačtyřicetiletý Dovalil naposledy působil ve Spojených arabských emirátech jako trenér reprezentace do 20 let a před tím vedl skauting pražské Slavie. Za sebou má také dlouholeté angažmá u českých mládežnických reprezentací, od roku 2008 až do loňského domácího mistrovství Evropy vedl jednadvacítku.

"Věřím, že pomohu uplatnit nabyté zkušenosti u reprezentací a ze zahraničí ve prospěch teplického fotbalu," uvedl Dovalil, který se funkce ujme v polovině ledna. "Nabídky si moc vážím, definitivně mne přesvědčilo osobní jednání se všemi členy představenstva, jejich pohled na fotbal a celkové transparentní fungování klubu," dodal.

Teplice pod vedením kouče Daniela Šmejkala obsadily v podzimní části první fotbalové ligy šesté místo.