Praha - Jan Nezmar po podzimu skončí ve funkci sportovního ředitele fotbalistů Liberce, kde pět let úspěšně působil. Potvrdil, že má namířeno do pražské Slavie, zároveň však připustil, že stále zvažuje možnost, že by mohl odejít mimo fotbalové prostředí.

"Minulý týden jsme se s majitelem domluvili na ukončení mé práce ve Slovanu s koncem podzimu," řekl Nezmar v rozhovoru pro facebook libereckého klubu. "Situaci jsme řešili v podstatě od léta. V průběhu podzimu jsem se definitivně rozhodl, že po pěti letech je čas na změnu," dodal.

Jeho prvotním zájmem bylo odejít mimo fotbalové prostředí, jenže obdržel nabídku ze Slavie, která ho láká. "Řešil jsem, co dál, a mohu prozradit, že jsem se dohodl na práci mimo fotbal. Chtěl jsem opustit fotbalové prostředí. Ale pak se objevila nabídka ze Slavie, která mě velmi oslovila, přestože mi situaci zkomplikovala, protože jsem byl rozhodnutý své kroky směrovat jinam," popsal Nezmar.

Nyní vše směřuje k tomu, že od jara bude členem vedení Slavie, definitivní to však podle jeho slov stále není. "Teď je situace taková, že po podzimu ve Slovanu skončím. V následujících dnech by mělo být jasno, kam mé kroky povedou. Moje budoucnost by měla být spojena se Slavií, ale definitivu to v tomto okamžiku ještě nemá," dodal Nezmar.

Bývalý ligový kanonýr ukončil kariéru v prosinci 2012 a následně se ujal role sportovního ředitele v Liberci. Měl velký podíl na tom, že klub za pět let skončil dvakrát třetí, jednou čtvrtý a nyní mu také patří čtvrté místo. Navíc několikrát úspěšně zvládl velkou přestavbu kádru. Nyní by mohl ve Slavii spolupracovat s trenérem Jaroslavem Šilhavým, který ho vedl v Liberci v závěru jeho hráčské kariéry.