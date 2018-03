Milán - Sportovní dvojice Anna Dušková, Martin Bidař si na krasobruslařském mistrovství světa polepšila na 11. místo a v druhé seniorské sezoně zaznamenala svůj zatím nejlepší výsledek na světové akci. Díky světovému rekordu ve volné jízdě i v celkovém součtu získali v Miláně první společný světový titul olympijští šampioni Aljona Savchenková a Bruno Massot.

Nadějná česká sportovní dvojice předvedla na světové akci další výborný výkon a posunula se o dvě příčky vzhůru. Navzdory drobnému zaváhání při odhozeném flipu, při němž Dušková jistila dopad rukou na ledě, o 12 setin vylepšili známku za volnou jízdu z loňského ME a celkový osobní rekord si posunuli na 189,60 bodu.

Bylo to o tři body více než před měsícem na olympiádě, ve srovnání s loňským MS se zlepšili bezmála o deset bodů. Umístění z loňského mistrovství světa i olympiády vylepšili o tři místa. "Jsme strašně šťastní. Sice jsme si ten závod oba užili, ale teď se už oba těšíme, až si odpočineme," řekla Dušková spolupracovníkovi českého svazu. "Teď budeme mít chvíli volna a pak začneme pracovat na novém krátkém programu," doplnila osmnáctiletá krasobruslařka na webu ISU.

Po partnerčině listopadové operaci kolena pro ně byla hlavní motivací únorová olympiáda. Světový šampionát byl bonusem navíc. "Jeli jsme sem s tím, že si ten závod chceme hlavně užít," řekl Bidař. Elitní světová desítka byla pro juniorské mistry světa z roku 2016 zatím vzdálená, dělilo je od ní více než dvanáct bodů.

Savchenková s Massotem ještě předčili svůj skvělý výkon z olympiády a jako první dvojice v historii získali za volnou jízdu přes 160 bodů. Vlastní světový rekord posunuli na 162,86. Celkovým součtem 245,84 bodu sesadili z čela historických tabulek Taťjanu Volosožarovou a Maxima Traňkova, jejichž rekord vylepšili o více než sedm bodů. Pro Savchenkovou to byl šestý světový titul, předchozích pět získala s Robinem Szolkowým.

Ten je nyní členem trenérského týmu evropských šampionů Jevgenije Tarasovové a Vladimira Morozova z Ruska, kteří s více než dvacetibodovým odstupem skončili druzí. První světovou medaili získali bronzoví Francouzi Vanessa Jamesová a Morgan Cipres.

Krasobruslař Březina krátký program pokazil je sedmnáctý

Krasobruslař Michal Březina pokazil krátký program na MS a průběžně mu patří 17. příčka. Český reprezentant spadl při čtverném salchowu, a když za flipem zachraňoval kombinaci, skočil jen dvojitý toeloop. Vede Američan Nathan Chen s náskokem necelých dvou bodů před Rusem Michailem Koljadou.

Sedmadvacetiletý Březina nenavázal na vydařený krátký program na olympijských hrách, kde v této části soutěže skončil devátý. "Dneska to nebylo to, co jsem trénoval od olympiády. Myslím, že od té doby jsem pokazil jen jeden program," uvedl pro mezinárodní federaci ISU. Při salchowu dopadl příliš nakloněný a podjela mu noha. "Neberu to jako velkou chybu. Nebylo to něco, co by bylo špatně už od odrazu, bylo to jenom o tom, že jsem uklouzl na konci výjezdu," popsal.

Březinova známka 78,01 je o více než sedm bodů nižší než hodnocení, které získal na hrách v Koreji. Od ještě většího propadu ho zachránila poměrně vysoké hodnocení programových komponentů a selhání některých přímých soupeřů.

Naopak Březinův tréninkový kolega Chen nechal zapomenout na olympijský kolaps v krátkém programu a tentokrát nezaváhal. Zvládl kombinaci čtverného lutze s trojitým toeloopem i čtverný flip a vybudoval si nejvýhodnější pozici do sobotních volných jízd.

Na průběžné druhé příčce je Koljada, který po pádech v průběhu sezony ubral na obtížnosti a nepokusil se o čtverný lutz. I s jedním čtverným skokem ale získal přes 100 bodů a bude útočit na první světovou medaili.

Na průběžném třetím místě je díky vylepšení osobního rekordu o 12 bodů Američan Vincent Zhou, úřadující juniorský mistr světa. Ze čtvrté a páté příčky by se ale na něj měli tlačit medailisté z loňského MS, Číňan Ťin Po-jang a Japonec Šoma Uno.

Podepsaly se na tom i problémy s kotníkem, kvůli kterým nedokončil úterní trénink. "Bohužel jsem zraněný. Dneska jsem necítil žádnou bolest, ale nevěděl jsem, co se stane během krátkého programu, takže jsem skákal trošku jednodušší skoky," řekl novinářům bezprostředně po jízdě. Na páté příčce ztrácí na medaili zhruba dva a půl bodu.

Muži - po krátkém programu: 1. Chen (USA) 101,94, 2. Koljada (Rus.) 100,08, 3. Zhou (USA) 96,78, 4. Ťin Po-jang (Čína) 95,85, 5. Uno (Jap.) 94,26, 6. Messing (Kan.) 93,00, ...17. Březina (ČR) 78,01.

Sportovní dvojice - konečné pořadí: 1. Savchenková, Massot (Něm.) 245,84, 2. Tarasovová, Morozov (Rus.) 225,53, 3. Jamesová, Cipres (Fr.) 218,36, 4. Zabijaková, Enbert (Rus.) 207,88, 5. Della Monicaová, Guarise (It.) 206,06, 6. Mooreová-Towersová, Marinaro (Kan.) 204,33, ...11. Dušková, Bidař (ČR) 189,60.