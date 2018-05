Praha - Úspěšní čeští sportovci ze zimních olympijských her v Pchjongčchangu stále nedostali odměny za medaile, i když jim premiér v demisi Andrej Babiš 23. dubna předal symbolické šeky. Peníze by měli obdržet zhruba v červenci. Ve vyjádření pro ČTK to dnes uvedl ministr školství Robert Plaga. Zpoždění souvisí s tím, že odměny poprvé vyplácí přímo ministerstvo místo Českého olympijského výboru (ČOV). Musí se kvůli tomu schválit nové nařízení vlády.

Za zlato mají reprezentanti získat 1,75 milionu korun, za stříbro 875.000 korun a za bronz 525.000 korun. Další peníze by měly dostat jejich realizační týmy. Češi v Koreji vybojovali sedm medailí. Nejúspěšnější byla dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká, která tak čeká na 3,5 milionu korun. Další 1,2 milionu korun má inkasovat její realizační tým.

Na odměny za stříbro čekají rychlobruslařka Martina Sáblíková a biatlonista Michal Krčmář. Olympijský bronz získaly biatlonistka Veronika Vítková, Eva Samková ve snowboardcrossu a rychlobruslařka Karolína Erbanová.

Vzhledem k tomu, že peníze nově vyplácí přímo ministerstvo, je k tomu potřeba schválit nařízení vlády. K tomu se nyní zpracovávají poslední připomínky. "Předpokládáme, že by se odměny mohly olympionikům vyplatit zhruba v červenci. Našich úspěšných sportovců si vážíme a moc se omlouváme za zpoždění, ale situaci musíme jednou provždy vyřešit úpravou legislativy," uvedl ministr Plaga.

Olympijskou vítězku ze Soči a třetí z Pchjongčchangu Samkovou situace neznepokojuje. "O peníze rozhodně nemám obavy. Je jasné, že to nějakou dobu trvá," uvedla pro ČTK.

Trojnásobná olympijská šampionka v rychlobruslení Martina Sáblíková, která v únoru v Koreji získala stříbrnou medaili, bere situaci realisticky. "Peníze opravdu ještě nedorazily, ale mám informaci, že by snad v červenci měly. Co si pamatuji, tak nikdy to tak dlouho netrvalo. Jelikož vím, že se s tím nedá nic dělat, tak mi nezbývá než čekat," uvedla Sáblíková. Před čtyřmi lety po hrách v Soči dostala odměnu už v březnu.

Agentura Sport Invest, která zastupuje Ledeckou a Sáblíkovou, je kvůli vyplácení odměn v kontaktu s Českým olympijským výborem. "Je to nemilá situace. Bohužel administrativa ze strany ministerstva školství, které má odměny vyplatit, je zdlouhavá. Vůči sportovcům je to nepříjemné, ale nedá se s tím nic dělat," řekl ČTK manažer Viktor Valta.

Situace je podle Plagy způsobená i tím, že odměny už nevyplácí Český olympijský výbor. Ten v minulosti žádal o peníze na odměny v rámci státní dotace, ze které je vyplácel. Na letošní rok dostal od ministerstva školství dotaci nižší, než požadoval.

Kvůli tomu se podle ministerstva ČOV rozhodl, že odměny vyplácet nebude, a převzal to stát. "Byl jsem překvapen, že odměny olympionikům jsou vypláceny ze státní dotace, protože olympijský výbor se celou dobu tváří, že je to on, kdo odměňuje úspěšné sportovce. Proto by bylo logické, kdyby je vyplácel z vlastních prostředků. Odmítám, aby si úspěšné sportovce, respektive jejich odměny bral ČOV jako rukojmí v situaci, kdy je nespokojený s výší státní dotace, a proto od teď bude odměny platit přímo stát," uvedl Plaga.

ČOV tvrdí, že myšlenka, aby odměny vyplácel přímo stát, vzešla při jednáních od ministerstva školství. "Rozdělení odměn v celkové výši 9,475.000 korun přímo od státu znamená pro ČOV snížení administrativní náročnosti," uvedl olympijský výbor v dnešním vyjádření.

Připomněl, že odměny medailistům se ze státní dotace vyplácely už od vzniku samostatné České republiky. "Český olympijský výbor o odměny žádal v rámci dotace od státu, byly to vždy účelově určené prostředky. Pokaždé se jednalo pouze o úřednický akt, peníze se po podpisu smlouvy přeposílaly olympijským medailistům," popsal, jak to fungovalo do olympiády v Riu.

Na výši odměn se olympijský výbor dohadoval s ministerstvem. Aktuální dotační program na podporu reprezentace ministerstvo vypsalo loni v prosinci. "Pravidla, která fungovala 25 let, se tak změnila dva měsíce před olympiádou," dodal ČOV.