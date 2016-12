Praha - Sportovcem roku se stal podle očekávání olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek a ukončil tak v anketě Klubu sportovních novinářů desetiletou nadvládu žen. Druhý skončil v hlasování žurnalistů rychlostní kanoista Josef Dostál, dvojnásobný medailista z Ria, třetí místo obsadila biatlonistka Gabriela Koukalová, celková vítězka Světového poháru z minulé zimní sezony.

Nejlepším kolektivem roku je za vítězství ve Fed Cupu stejně jako loni tenisový tým žen ve složení Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Barbora Strýcová, Lucie Hradecká a kapitán Petr Pála. Juniorkou roku byla zvolena Michaela Hrubá, juniorská mistryně světa ve skoku skoku vysokém. Sportovní legendou se stal in memoriam gymnasta Alois Hudec.

Krpálek vyhrál s velkým náskokem 416 bodů, pouze 33 hlasujících ho v druhém kole nezařadilo na první místo. "Je to něco nádherného. Obrovská odměna za celý rok a za celou kariéru. Máme spoustu výborných sportovců a takové ocenění by si jich zasloužilo mnohem více," řekl vítěz.

Krpálek byl v roce 2008 na sportovním galavečeru dekorován titulem Junior roku a o rok později skončil ve stejné anketě druhý. V desítce nejlepších v hlavní anketě se poprvé objevil v roce 2014, kdy skončil osmý. Loni do finále nepostoupil, obsadil 23. místo.

"Nikdy mě nenapadlo, že by tuto anketu mohl vyhrát judista. Když jsem byl v 18 letech zvolen juniorem roku a viděl jsem tu sportovce, které jsem do té doby sledoval jen v televizi, tak to byl nádherný pocit a hrozně jsem si přál jednou být alespoň do desítky a stát mezi nimi. Nevěřil jsem ale, že bych mohl být jednou na předních příčkách, natož to celé vyhrát," doplnil šestadvacetiletý Krpálek.

V uplynulých deseti letech kralovaly hlasování ženy. Loni anketu ovládla Zuzana Hejnová, která zvítězila i v roce 2013, tři vítězství má Martina Sáblíková, po dvou Barbora Špotáková a Kvitová a jedno Kateřina Neumannová. Posledním mužským vítězem ankety byl v roce 2005 hokejista Jaromír Jágr.

"Nic proti ženám, ale jsem rád, že jsem to konečně prolomil ve prospěch mužů. Bavili jsme se o tom i s ostatními sportovci, že by bylo dobré, kdyby zas vyhrál chlap. Takže jsem šťastný, že se to povedlo a že jsem to zrovna já," řekl Krpálek.

Čtvrtý skončil letos Jaroslav Kulhavý, stříbrný biker z Ria, páté místo obsadila Plíšková i za finále US Open a šestá byla Sáblíková, která vyhrála Světový pohár, získala tři tituly mistryně světa a je i mistryní Evropy ve víceboji.

Hudec dostal cenu Emila Zátopka 80 let po triumfu na kruzích na olympijských hrách v Berlíně v roce 1936. Mistr světa z roku 1934 byl ještě v Berlíně čtvrtý ve víceboji. "Pan Hudec udělal tenkrát pro naši zemi nesmírně velkou věc. Nejenže mu aplaudoval celý amfiteátr, ale když hráli naši hymnu pod širým nebem, postavil do pozoru i Hitlera. Ten musel vzdát hold malé zemičce, kterou pak násilně okupoval," ocenila před časem Hudce letos zesnulá slavná gymnastka Věra Čáslavská. Hudec zemřel v roce 1997, krátce po 89. narozeninách.

Slavnostní vyhlášení výsledků se za doprovodu skupiny Chinaski uskutečnilo v pražském hotelu Hilton Prague a moderoval jej Libor Bouček. Do hlasování se zapojilo 233 novinářů.

Anketa Sportovec roku 2016:

Jednotlivci: 1. Krpálek (judo) 1642 b., 2. Dostál (rychlostní kanoistika) 1226, 3. Koukalová (biatlon) 1193, 4. Kulhavý (horská kola) 1056, 5. Plíšková (tenis) 790, 6. Sáblíková (rychlobruslení) 759, 7. Prskavec (vodní slalom) 662, 8. Synek (veslování) 656, 9. Špotáková (atletika) 613, 10. Ondra (sportovní lezení) 601.

Další pořadí: 11. Jágr (hokej) 303 b., 12. Ledecká (lyžování a snowboarding) 265, 13. Strýcová 230, 14. Kvitová (obě tenis) 224, 15. Satoranský (basketbal) 195, 16. Čech (fotbal) 188, 17. Kreuziger (cyklistika) 181, 18. Šafářová 110, 19. Štěpánek (oba tenis) 80, 20. Maslák (atletika) 79, 21. Hertl (hokej) 64, 22. Berdych (tenis) 51, 23. Hejnová (atletika) 49, 24. Hradilek (vodní slalom) 38, 25. Petráček (plavání) 34, 26. Samková (snowboarding) 33, 27. Hradecká (tenis) 27, 28. Strachová (lyžování) 24, 29. Fuksa (rychlostní kanoistika) 21, 30. Vadlejch (atletika) 17.

Kolektivy: 1. tenisový tým ČR ženy (Kvitová, Plíšková, Strýcová, Hradecká) 452, 2. čtyřkajak ČR (Havel, Trefil, Dostál, Štěrba) 293, 3. biatlonová štafeta ČR ženy (Puskarčíková, Charvátová, Vítková, Koukalová) 231.

Další pořadí: 4. basketbalistky 3x3 ČR 54, 5. Bílí Tygři Liberec (hokej) 50, 6. AC Sparta Praha (fotbal) 48.

Junioři: 1. Hrubá (atletika) 94, 2. Dušková, Bidař (krasobruslení) 86, 3. Portyk (severská kombinace) 76.

Sportovní legenda: in memoriam Alois Hudec (sportovní gymnastika).