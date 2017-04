Praha - Hokejové Slavii hrozí, že v krajním případě přijde o licenci pro účast v první lize. Podle informací deníku Sport pražský klub i přes nařízení výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje neuhradil pěti hráčům říjnové výplaty. Jedná se bez penále o částku kolem 750 tisíc korun a Slavia má na splacení čas do pátku 28. dubna.

"Pořád to je v běhu. Slavii bylo odesláno upozornění, že v nejhorším případě může přijít o licenci. Pokud by klub lhůtu nesplnil, dostane to do rukou opět výkonný výbor. Jedná se o závažné rozhodnutí, není to jen otázka jednotlivců a lidí, kteří soutěž řídí," řekl Sportu Pavel Setikovský, manažer svazu pověřený řízením první ligy.

Jedná se o dluhy hráčům, kteří odešli ze Slavie v říjnu, kdy klub sáhl k razantním úsporným opatřením. Tým tehdy opustili brankář Alexandr Hylák, obránci Peter Hraško, Marek Drtina a útočníci Jaroslav Markovič, Henri Tuominen, Milan Mikulík, Tomáš Jiránek a Michal Dragoun.

Slavia tvrdila, že hráčům výplaty nedluží. Podle Sportu u smírčí komise argumentovala tím, že po každém hráči vyžaduje 2,015 milionu korun za poškození dobrého jména klubu. Toho se podle vedení dopustili tím, že nenastoupili k utkání v době, kdy měl klub jednat s důležitým partnerem.

Smírčí komise přesto nařídila klubu závazky vůči hráčům uhradit do měsíce a v případě vymáhání peněz na hokejistech ho odkázala na soud. Před týdnem kauzu řešil výkonný výbor svazu a stanovil k zaplacení další čtrnáctidenní lhůtu.

Slávisté 8. října poté, co majitel klubu Vladimír Pitter informoval o plánovaném šetření a uvolnění řady hokejistů, odmítli odcestovat k utkání 13. kola první ligy do Prostějova. Tam narychlo zamířil juniorský tým, který už předtím v poledne nastoupil k zápasu v Jihlavě (1:6), a s Jestřáby večer utrpěl nejvyšší porážku prvoligové sezony 0:13.