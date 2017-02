Brno - Městský soud v Brně rozhodl ve sporu o pozemek v brněnských Pisárkách mezi zastupitelem obvodu Brno-střed Tomášem Janem Otradovcem a potomkem brněnské továrnické rodiny Georgem Bilkem, podle soudu je pozemek Bilkův. Otradovec (bezp., dříve TOP 09) musí zaplatit náklady řízení. Pozemek pomohl Bilkovi získat z dědictví, pak ho převedl na sebe. Věc vyšetřuje i policie kvůli podezření z podvodu, Otradovec zase podal trestní oznámení na Bilka. Dnešní rozsudek není pravomocný. Strany se proti němu mohou odvolat.

Otradovec dnes k soudu nepřišel. Pozemek v brněnských Pisárkách v hodnotě asi 2,8 milionu korun byl součástí nevyřízeného dědictví po rodičích Bilka, kterému je nyní již přes 90 let. Otradovec se zhruba před třemi lety se seniorem setkal ve Vídni, kde Bilek žije, a nabídl se, že mu pomůže pozemek získat.

Senior s nabídkou zastupitele souhlasil a sepsal s Otradovcem plnou moc k zastupování před českými úřady. Otradovec dědictví skutečně zajistil, následně však pozemek s využitím plné moci přepsal na sebe jako dar. Bilkovi chtěl údajně zaplatit 10.000 eur, což je podle současného kurzu zhruba 270.000 korun. Muži zatím předal jako zálohu 5000 eur (dnes asi 135.000 Kč).

"Plná moc neopravňovala pana Otradovce, aby ten pozemek převedl, on to dobře věděl. Není mi jasné, proč se k tomu nepostaví jako chlap, mohl ten pozemek vrátit, mohl být uzavřený smír. Nerozumím tomuto postoji, pro mne to je jedno veliké lidské osobní selhání," řekl novinářům po vynesení rozsudku Bilkův advokát Zdeněk Joukl.

Otradovec v polovině ledna od údajné darovací smlouvy odstoupil. Uvedl, že se Bilkův otec hlásil za druhé světové války k německé státní příslušnosti a byl členem nacistických organizací, a proto se na pozemek vztahovaly Benešovy dekrety o konfiskaci nepřátelského majetku. Věc vyšetřuje policie - prověřuje, zda G. Bilek nespáchal zločinu podvodu, napsal ČTK dnes ještě před jednáním Otradovec. Případem se podle něj zabývá i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Po jednání na dotaz, zda se proti rozhodnutí soudu bude odvolávat, Otradovec ČTK v textové zprávě napsal: "Vzhledem k tomu, že není zatím k dispozici rozsudek, nemohu sdělit další postup. Do celé záležitosti může vstoupit stát a ono dědické řízení napadnout. Vše budu konzultovat s advokátem."

Podle Joukla nebylo vůči Karlu Bilkovi konfiskační rozhodnutí nikdy vydáno. Pozemek podle právníka navíc původně patřil Bilkově matce, která byla židovského původu, a proto se na něj Benešovy dekrety vztahovat nemohly. George Bilek nemohl po smrti matky pozemek získat kvůli své nezletilosti, a proto připadl otci. Podle Otradovce ke konfiskaci stačila německá národnost Bilkova otce.

Otradovec už na konci předloňského roku ukončil členství v TOP 09. Zdůvodnil to tím, že nechce stranu poškozovat, přestože se cítí nevinný. Zůstává však zastupitelem. Joukl dnes uvedl, že na středečním jednání zastupitelstva městské části chce Otradovce z pověření Bilka veřejně vyzvat k odstoupení.