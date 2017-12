Londýn - Chybělo jen pár minut a brankář Petr Čech mohl dnes s příchodem nového roku slavit i jubilejní 200. zápas s čistým kontem v anglické fotbalové lize. O zápis do historie soutěže ho připravil gól ze sporné penalty v 89. minutě utkání na hřišti posledního West Bromwiche, kde nakonec Arsenal remizoval 1:1.

Významný milník si připsal trenér "Kanonýrů" Arséne Wenger, který odkoučoval 811. zápas v Premier League. O jedno utkání tím překonal rekord Alexe Fergusona, někdejšího dlouholetého kouče Manchesteru United.

Čech téměř přesně před rokem vytvořil rekord Premier League, když překonal 169 utkání bez inkasované branky Davida Jamese. V předchozích dvou zápasech s Liverpoolem (3:3) a Crystal Palace (3:2) měl bývalý český reprezentant k nule daleko, ale na Silvestra k ní dlouho směřoval.

Navíc v 84. minutě přímý kop Alexise Sáncheze tečoval ve zdi James McClean a vlastním gólem poslal Arsenal do vedení. Hostům však dlouho nevydrželo. V závěru normální hrací doby bývalý obránce Arsenalu Kieran Gibbs při snaze o centr trefil ruku Caluma Chamberse a rozhodčí Mike Dean nařídil kontroverzní penaltu. Pro West Bromwich to byl první pokutový kop od loňského září, ale Jay Rodriguez si s ním snadno poradil.

Čech proti penaltě protestoval, ale vysloužil si jen napomenutí. "To bylo poprvé, co jsem dostal žlutou kartu za to, že jsem řekl, že to nebyla penalta," řekl český gólman televizní stanici Sky Sports. "Vždycky když máme před sezonou schůzku s rozhodčími a přijde na to řeč, mluví se o tom, že když je hráč kousek od míče a nemá šanci zareagovat, penalta se nepíská. Ptal jsem se rozhodčího, proč to změnil. Nebyl jsem sprostý, jenom jsem se ptal a jsem zklamaný, že mi ani neodpověděl."

Na sudího Deana se zlobil i trenér Wenger. "Tvrdě jsme bojovali o vítězství, ale nevyhráli jsme kvůli chybnému verdiktu. "On (Dean) to neviděl. Byl před ním hráč. Proto jsem jeho rozhodnutí rozporoval," uvedl francouzský kouč, který se po zápase pustil s Deanem do debaty.

Wenger si také stěžoval na program anglické soutěže. Jeho tým měl totiž o dva dny volna méně než West Bromwich. "Vedení Premier League se na to musí podívat. Musíte zjistit, jestli má tým stejnou dobu na odpočinek jako soupeř," řekl.

West Bromwich, který čeká na výhru od druhého kola, bod proti favoritovi bral. "Pro Arsenal to bylo drsné. Ale my si zasloužíme to zlomit a jestli budeme mít nadále takový přístup, tak se nám to povede. Potřebujeme vyhrát. Přidali jsme další bod, ale musíme druhým nebo třetím gólem urvat k vítězství," řekl trenér Alan Pardew, jehož tým vyhrál jen úvodní dvě kola.