Brusel - Německo a Francie dnes na summitu EU v Bruselu vyzvaly členské státy, aby souhlasily s koncepcí takzvané vícerychlostní Evropy. Východoevropské země to ale podle agentury AFP stále odmítají, obávají se, že se stanou druhořadými členy unie. Tuto koncepci, kterou prosazují některé státy v rámci jednání o budoucnosti EU po brexitu a v níž se různé členské země integrují různými rychlostmi, dnes odmítla zvlášť důrazně polská delegace.

"Nikdy nepřistoupíme na jednání o nějaké vícerychlostní Evropě. EU musí být s to se reformovat. Kromě politické unie také potřebuje ústavní unii. Nepřipustíme žádnou akci, která by zpochybnila integritu společného trhu, schengenské zóny a samotné EU," zdůraznila na tiskové konferenci po summitu polská premiérka Beata Szydlová.

Také maďarský premiér Viktor Orbán dnes vystoupil proti koncepci vícerychlostní EU. "Dvojrychlostní Evropa by neměla být. Není žádná prvořadá a druhořadá Evropa, není žádné jádro a periferie. Vnímáme velmi neblaze pojem dvojrychlostní Evropy. Současně ale nejsme proti myšlence, že některé země budou v některých věcech postupovat více než jiné," řekl na tiskové konferenci Orbán.

Obavy východoevropských členů, především Polska, Maďarska, Česka a Slovenska, z pojmu vícerychlostní Evropy se dnes snažil rozptýlit předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. "S překvapením jsem si všiml, že někteří kolegové to vnímají jako nějakou novou rozdělující linii, jako novou železnou oponu mezi Východem a Západem. Takový úmysl ale neexistuje," zdůraznil šéf komise.

"Principem je, že jsme jednotní, ale jednotní v různorodosti," prohlásila Angela Merkelová. "Musíme umožnit, aby někteří postupovali rychleji. Ukázalo se totiž, že unie není s to přijímat rozhodnutí ve vhodnou dobu," vysvětloval francouzský prezident François Hollande.

Německo a Francie s dalšími státy jako například Itálie či Španělsko chtějí, aby se pojem vícerychlostní Evropy zapracoval do deklarace, kterou by měli šéfové států a vlád 27 států odsouhlasit 25. března v Římě. Tam se setkají, aby si připomněli 60. výročí podpisu Římských smluv, počátku evropského integračního projektu.

Například slovenský premiér Robert Fico je ovšem skeptický k tomu, zda se do 25. března podaří připravit dokument, s nímž budou moci v Římě souhlasit všichni zúčastnění. "Pokud se nám to nepodaří, budu to považovat za katastrofu," prohlásil Fico, který dnes na jednání zastupoval i svého českého kolegu Bohuslava Sobotku.

Podle šéfa vrcholných unijních schůzek Donalda Tuska by při diskusi o různých scénářích pro Evropu po brexitu mělo být hlavním cílem všech zbylých 27 členů udržet vzájemnou důvěru a jednotu. Prohlásil dnes, že rozumí důvodům pro úvahy o unii, v níž se různé členské země integrují různými rychlostmi. Připomněl, že někteří členové chtějí posílit roli národních států, jiní naopak hledají další hlubší rozměry integrace.

Už stávající unijní smlouvy dávají možnost takzvané posílené spolupráce v některých oblastech.

Summit EU by se kvůli brexitu mohl sejít počátkem dubna

Pokud Velká Británie formálně oznámí svůj záměr odejít z EU do konce března tak, jak slíbila, mohl by se mimořádný summit unie k brexitu konat okolo 6. dubna. Novinářům to po dnešní neformální schůzce ostatních 27 zemí bloku řekli například německá kancléřka Angela Merkelová či slovenský premiér Robert Fico.

Vláda premiérky Theresy Mayové slíbila spustit vyjednávání podle článku 50 lisabonské smlouvy o fungování institucí EU do konce měsíce. Její časový plán však narušily komplikace s přijímáním potřebného zákona v britském parlamentu.

Merkelová dnes novinářům řekla, že pokud Londýn brexit spustí příští týden, odehraje se summit 6. dubna. Pokud se tak stane později, příslušným způsobem se posune i termín schůzky evropských premiérů a prezidentů.

Někteří diplomaté už ale nyní nečekají, že by Londýn příslušný proces spustil před další neformální schůzkou 27 zemí bloku, které se sejdou 25. března v Římě. Tam se "zbytková unie" chystá předvést jednotu a odhodlání v integračním projektu pokračovat dál ve zmenšené sestavě.

Pokud se Britové s oznámením proti předpokladům zpozdí ještě více, mohl by se následný mimořádný summit unie uskutečnit třeba až na začátku května, naznačil dnes Fico.

Podle šéfa unijních vrcholných schůzek Donalda Tuska je EU na britské oznámení připravena reagovat do dvou dnů. "Na celou proceduru jsme velmi dobře připraveni," poznamenal.

Evropští protihráči Londýna ve "výstupních" rozhovorech se po britském oznámení musí sejít, aby dali politické pokyny vyjednávacímu týmu EU vedenému někdejším eurokomisařem Michelem Barnierem.

Dosud nikdy nevyzkoušený proces počítá s dvouletou lhůtou na dojednání podmínek britského odchodu z bloku. Obě strany ale také mají zájem dohodnout přesnou podobu následných vztahů mezi EU a Británií a případně přechodná pravidla.