Praha - Natočení profilové nahrávky romského dětského pěveckého sboru Čhavorenge je vrcholem a zároveň začátkem jeho další spolupráce s Českou filharmonií (ČF) započaté společnou letní uměleckou školu. V rozhovoru s ČTK to řekla jazzová zpěvačka a sbormistryně Ida Kelarová.

"Může se to brát i tak, že se tím cédéčkem otevřou nové možnosti. Třeba se dostaneme i někam do světa," uvedla Kelarová. Toto přání se už naplňuje - její letní umělecká škola Romano drom (Romská cesta) se letos odehraje v Rumunsku, kde budou děti z Čhavorenge poznávat tamní komunity a jejich kulturu. Na podzim se plánuje turné na Slovensku, v jednání jsou koncerty v Rakousku a v Belfastu.

Spolupráce ČF a Čhavorenge trvá pět let. Patří k ní téměř čtyři desítky koncertů v pražském Rudolfinu a dalších místech Česka i Slovenska včetně vystoupení při koncertu České filharmonie na Hradčanském náměstí pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Spolupráce ovlivnila životní příběhy desítek romských dětí a mladých lidí. "Je to náročný projekt, ale výsledky člověka nějak nakopnou, že dostane zase novou sílu. Takže neuvažujeme o tom, že by ten projekt měl skončit," řekla Kelarová.

CD sboru Čhavorenge sboru sestaveného z talentovaných dětí ze sociálně vyloučených romských lokalit a ČF pod vedením Marka Ivanoviće obsahuje 12 zpívaných skladeb převážně z autorské dílny současného romského skladatele Desideria Duždy. Doplňují je tradiční romské písně. "Bohužel, pan Bělohlávek již není mezi námi, ale při nahrávání jsem pocítila jeho přítomnost," řekla Kelarová.

Vydání CD doprovázejí dva koncerty Čhavorenge a hudebníků z ČF. První se odehraje 26. března v Muzeu Škoda v Mladé Boleslavi a druhý spojený se křtem CD o den později v pražském Švandově divadle. Kmotrami CD budou režisérka Alice Nellis a herečka Martha Issová.

Letos v květnu čeká Čhavorenge návrat na Šluknovsko a spolupráce s místními mladými neromskými zpěváky na koncertech ve Varnsdorfu a v Rumburku. Úspěchy i úskalí snahy desítek romských dětí z Čhavorenge dostat se ze sociálně vyloučených lokalit zachycuje dokumentární film režiséra Tomáše Kudrny O čo ide Idě. Vznikl v létě 2015 na východním Slovensku během letní umělecké školy Romano drom a zachycuje její spolupráci s filharmoniky i život v chudých osadách. "Dětský pěvecký sbor Čhavorenge je prostředím, které děti motivuje, aby se nevzdávaly svých snů a cílů a aby šly za naplněním svého životního příběhu," dodala Kelarová.