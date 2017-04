Hradec Králové - Bývalý reprezentant Ivo Ulich a na něj napojená skupina tří podnikatelů by se měla stát spolumajitelem dosud městského prvoligového fotbalového klubu FC Hradec Králové. Ze tří uchazečů Ulicha a jeho partnery dnes vybrali zastupitelé Hradce Králové. Město nyní bude jednat s Ulichem o akcionářské smlouvě, kterou by zastupitelstvo mělo schvalovat 30. května. Kapitálový vstup by se mohl odehrát k 1. červenci.

Podle dosud zveřejněných parametrů obchodu by měli Ulich a jeho partneři za podíl 20 procent v klubu městu zaplatit 3,4 milionu korun a v první sezoně by na provoz klubu měli dát šest až osm milionů. K 1. červenci 2018 by Ulich a jeho partneři mohli v klubu získat majoritních 51 procent akcií. Za navýšení podílu by měli zaplatit asi 5,3 milionu korun.

Prodejem klubu se podle náměstka primátora Jindřicha Vedlicha (TOP 09) naplňuje dlouholetá snaha města získat pro klub strategického partnera. Nový partner by měl klubu přinést lepší financování a po sportovní stránce umístění celku v první polovině prvoligové tabulky. V této sezoně klub bojuje o udržení v nejvyšší soutěži.

Ulich je bývalý hráč Hradce Králové, působil také ve Slavii Praha či v nejvyšší německé soutěži. Nyní podniká, je majitelem společnosti M&T kliky. Ulichovými partnery jsou dlouholetý obchodní ředitel fotbalové Slavie Praha a majitel společností Whistler a České loděnice Radek Šenk, dále majitel spediční firmy Kristensson a podporovatel trutnovského fotbalu Roman Kubec a spolumajitel společnosti FV Plast a vlastník a mecenáš fotbalového klubu ve Dvoře Králové nad Labem Georgios Karadzos.

O majetkový vstup do klubu se kromě Ulicha ucházeli ještě investiční skupina kolem italského podnikatele Alessandra Barilliho a hradecká společnost Koncedo, která vystupuje ve sdružení se společnostmi Hala Kněžmost a Nextum.