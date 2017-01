Ústí nad Labem - Největšího spolumajitele ústeckého hokejového klubu, společnost Palírna U Zeleného stromu, rozladil přístup ústecké radnice, která nereagovala na to, že jí firma nabídla k odkupu svůj padesátiprocentní podíl. ČTK to řekl mluvčí likérky Martin Jonáš. Firma zvažuje, zda bude ústecký sport dále podporovat. Likérka nabídla městu prodej svého podílu za 7,2 milionu korun s tím, že za polovinu čistého zisku, tedy více než tři miliony, by ihned objednala u klubu další reklamu.

Klub funguje pod společností s ručením omezeným Hokej Ústí nad Labem. Kromě Palírny u Zeleného stromu v ní má podíl ve výši 40 procent spolek HC Slovan Ústí nad Labem. Zbývajících 10 procent má 10 fyzických osob. Základní kapitál společnosti je 10.000 korun, vznikla v roce 2014.

Firma nabídla svůj podíl na základě znaleckého posudku, který klub ocenil na 14,4 milionu. Nabídku zaslala krátce před lednovým zastupitelstvem. Zastupitelé ji ale neprojednali. "Mrzí nás, že naše nabídka nebyla vůbec projednávána a ani nebyla k jednání předložena. Členové zastupitelstva ji sice dostali v kopii, ale všichni přítomní se tvářili, jako by to byl nepovedený vtip," řekl ČTK ředitel likérky Pavel Kadlec.

Mluvčí ústecké radnice Romana Macová ČTK řekla, že nabídku na odkup podílu už projednala sportovní komise rady města. S jakým výsledkem, to ale neodpověděla. "Doporučení komise bude předloženo radě města," řekla Macová. Nespecifikovala ani termín, kdy radní návrh projednají.

Hokejový klub je ve složité situaci. Podle pravidel veřejné podpory de minimis mohou města podporovat profesionální kluby částkou 200.000 eur (zhruba 5,4 mil. korun) během tří let. Pět milionů ale klub vyčerpal už v roce 2016. Pro letošní rok mu zastupitelé schválili podporu mimo de minimis. Jenže i schválených pět milionů stačí jen do konce sezony.

"Vůbec to nepovažujeme za jakékoliv řešení existence hokeje v Ústí nad Labem do budoucna. Je to řešení pro nejbližší tři měsíce. Jde jenom o zalepení díry, která hrozila totálním koncem tohoto sportu v Ústí a současně poněkud populistický krok některých zastupitelů před blížícími se volbami, kteří pro dotaci také hlasovali," doplnil Kadlec.

Podle likérky navíc město slibovalo hokeji větší podporu. "Při jednáních s vedením města se ještě na jaře mluvilo o podpoře ve výši sedm milionů korun ročně. Neustálá jednání o podpoře hokeje městem vedeme se zastupiteli už léta a přiznám se, že už trochu ztrácíme trpělivost," doplnil předseda představenstva a majitel likérky Milan Hagan.

Radnice Haganova slova odmítla. "Tato informace se nezakládá na pravdě, ani hokejový klub neměl ve svém rozpočtu uvedenou částku," doplnila Macová.

Firma podle Kadlece zváží další podporu sportu ve městě. "Budeme se nadále velmi podrobně zabývat naší další účastí v podpoře vztahu Ústečanů k vlastnímu městu, zejména k ústeckému sportu, především hokeji. Povedeme však diskusi o přístupu volených zástupců a jejich opravdové snaze problémy ústeckého sportu systematicky řešit a nejspíše oslovíme i případné další strategické partnery," dodal Kadlec.