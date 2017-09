Praha - Sdružení taxislužeb vyzvalo zástupce ministerstev, policie, pražskou primátorku a brněnského primátora k jednání o službě Uber. Vyplývá to z prohlášení, které rozeslalo Sdružení pražských provozovatelů TAXIslužby (SPPT). Účelem schůzky, která se má podle taxikářů uskutečnit do konce týdne, má být omezení služeb firmy Uber, které taxikáři považují za protiprávní. Členy SPPT jsou především pražské taxikářské dispečinky. Stát by podle nich měl zajistit rovné podmínky na trhu a zabránit Uberu v porušování pravidel.

"Účelem schůzky by mělo být projednání konkrétních kroků, kterými lze zasáhnout proti protiprávnímu jednání společnosti Uber," píše se v prohlášení.

Spolek odeslal výzvu ke schůzce premiéru Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD), pražské primátorce Adrianě Krnáčové (ANO), brněnskému primátorovi Petru Vokřálovi (ANO), policejnímu prezidentovi Tomáši Tuhému a ministrům vnitra, dopravy a průmyslu a obchodu. Sdružení přizvalo rovněž Sdružení českých taxikářů, které tento týden organizovalo protesty proti Uberu před ruzyňským letištěm.

SPPT v minulosti podalo návrh na předběžné opatření proti estonské firmě Taxify, která funguje podobně jako Uber. Soud ji na podnět sdružení nejprve zakázal v Praze činnost, vrchní soud ale předběžné opatření zrušil. Nyní se čeká na nový výrok pražského městského soudu.

Taxikářům vadí zejména to, že za Uber a podobné služby jezdí řidiči bez taxikářské koncese, nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry. Často také nemají vozidla označená názvem provozovatele a svítilnou s nápisem. Podobně se k jednání řidičů Uberu staví i magistráty Prahy a Brna. Za letošních prvních osm měsíců Praha zkontrolovala 106 řidičů Uberu a uložila postihy za 725.000 Kč. V Brně nyní Uber kvůli soudnímu předběžnému opatření nefunguje.

Služba Uber je alternativou taxi. Lidé si přes aplikaci v mobilním telefonu mohou zavolat řidiče, který je odveze na požadovanou adresu. Klient pak zaplatí za čas strávený na cestě a ujeté kilometry. Řidiči společnosti jezdí buď pro společnost, nebo jako živnostníci ve vlastním autě. Partnerských řidičů je v Praze podle firmy kolem 2000. Uber tvrdí, že není taxislužba, ale že nabízí spolujízdu v rámci takzvané sdílené ekonomiky.