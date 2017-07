Ostrava - Český sprinter Pavel Maslák si na Zlaté tretře v Ostravě splnil své předsevzetí. Na netradiční třístovce se dostal pod 32 sekund a to mu automaticky vyneslo i nové české maximum v čase 31,80, kterým z čela tabulek sesadil Jiřího Vojtíka (32,31).

"I když je to neoficiální trať, mám z toho radost. Byla tu super atmosféra jako vždy. Super závod se super časy, skoro všichni si udělali osobáky. Jsem spokojený," pochvaloval si šestadvacetiletý rodák z nedalekého Havířova.

Jeho plán byl dostat se pod 32 sekund. Překazit mu ho mohl silný vítr, který se kolem stadionu točil. "Přemýšlel jsem, jak bude foukat, protože venku fouká hodně. Ale jak uzavřeli tu velkou bránu, je to docela uklidněné a nefoukalo dneska tak moc," řekl Maslák, který doběhl čtvrtý za vítězným Waydem Van Niekerkem, který stanovil nové světové maximum 30,81, Isaacem Makwalou a Clarencem Munyaiem.

Trojnásobný halový mistr Evropy a dvojnásobný halový mistr světa se v nezvyklé disciplíně nenechal vyhecovat rychlým tempem vítězného Jihoafričana Van Niekerka. "Vůbec, běžel jsem si svoje tempo. Rozběhl jsem pomaleji první stovku a myslím, že to bylo dobré. Měl jsem v cíli hodně sil," řekl svěřenec Dalibora Kupky z pražské Dukly.

Jihoafričan z Kapského Města ukázal, že je výkonnostně o krůček před zbytkem. "Ani jsem se nesnažil držet jeho tempo, to bych neudržel. Ale určitě mě vytáhl k lepšímu času. Spíše jsem se díval na druhého a třetího, na mladíka z Jižní Afriky Munyaie jsme věřil, že bych ho mohl doběhnout, ale nakonec to nevyšlo," řekl Maslák.

Byť se mu nepovedlo protlačit na stupně vítězů, dostal se na ostravském mítinku alespoň do čela národních historických tabulek. "Jsem za to rád, akorát mě mrzí, že jsem skončil čtvrtý a nevyšlo to na lepší umístění. Ještě o fous to mohlo být lepší, ale jsem spokojený," řekl Maslák.