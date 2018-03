Praha - Díky olympijskému bronzu má biatlonistka Veronika Vítková za sebou nejlepší sezonu v kariéře. Třikrát třetí dojela i ve Světovém poháru, před sebou už má jen sobotní domácí supersprint a pak se těší na skialpy.

"Jsem spokojená," zhodnotila Vítková lapidárně sezonu. Nalíčená, oblečená do šatů a v botách na vysokých podpatcích při středečním večerním přijetí u ministra vnitra nemluvila podle svého zvyku v superlativech. "Asi to nedokážu popsat."

Ve Světovém poháru jezdila lépe jen v sezoně po ZOH v Soči. Tehdy jednou vyhrála, ještě čtyřikrát vystoupila v individuálních závodech na stupně vítězů a celkově skončila čtvrtá.

V této zimě dojela v SP třikrát třetí a z Pchjongčchangu si přivezla olympijský bronz ze sprintu. "Olympijská medaile je určitě víc než pódiové umístění ve Světovém poháru a řekla bych, že tahle sezona proto byla i lepší," porovnávala.

V dalších olympijských závodech se Vítková vešla ještě jednou do desítky. "Ostatní výsledky taky nebyly tak špatné. Chyběl kousek k lepším, ale adeptek bylo hodně. Jsem ráda aspoň za jednu medaili a celkově můžu být spokojená," uvedla.

Za vydařenou sezonu vděčí devětadvacetiletá Vítková vyrovnanosti výkonů. Sama vypíchla zlepšenou mušku na střelnici. "Úspěšnost střelby byla mnohem větší než v sezonách předešlých a to byl základ úspěchu," řekla biatlonistka.

Výhled do budoucích sezon ale dělat nechtěla. "Nemůžu přemýšlet, nevím, s čím na jaře přijdou trenéři. To se uvidí," pokrčila rameny. Jisté je, že patří k širší světové špičce a jednou by třeba mohla zaútočit i na velký křišťálový glóbus. "To nejde říct, špička je strašně vyrovnaná a lidi se tam točí. Je to vidět i teď, do poslední chvíle se bojuje o všechny glóby. Je to tak vyrovnané, že možná chybí i jen štěstíčko," uvedla.

S Michalem Krčmářem, stříbrným olympijským medailistou z korejských her, byli v Show Jana Krause. "Byla jsem v klidu, víc jsem byla nervózní před čtyřmi lety, když jsem tam byla sama," řekla Vítková a už se necítila překvapená. "Otázky byly zvláštní, ale nebylo to rejpavý, toho jsme se možná báli. Hrozné to nebylo."

Relaxem je pro Vítkovou pohyb a v pohybu také stráví blížící se volno. S přítelem Markem Lejskem vyrazí na velikonoční svátky na skialpy. "V okolí Kitzbühelu a uvidíme, jestli ještě na Stubai," uvedla. I další dovolená bude mít aktivní ráz, koncem dubna a začátkem května plánují jet na Sardinii. "Ale ne k moří, lézt," upřesnila.