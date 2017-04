Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin kritizoval americké spojence za to, že podle něj "odkývali" raketový útok americké armády na syrskou základnu Šajrát. Ruský prezident se takto s despektem vůči spojencům USA vyjádřil v rozhovoru na televizní stanici Mir, jehož výňatky dnes zveřejnil ruský tisk.

Americký prezident Donald Trump nařídil odpálení raket na syrskou leteckou základnu minulý čtvrtek v reakci na úterní chemický útok, při kterém zahynulo nejméně 87 lidí. Z útoku na syrské civilisty západní státy obvinily režim syrského prezidenta Bašára Asada. Zatímco ruské, syrské a íránské vedení americký odvetný útok odsoudilo, státy NATO a ostatní američtí spojenci ho podpořili.

"Všichni to odkývali, aniž analyzovali, co se stalo," řekl šéf Kremlu na adresu spojenců USA. "Kde jsou důkazy, že chemické zbraně použila syrská armáda? Žádné nejsou. Zato mezinárodní právo bylo porušeno. Bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN zaútočili na svrchovaný stát," zopakoval Putin ruské argumenty. Dodal, že "všichni (s USA) souhlasili, přijali to a začínají souhlasně kývat... Znovu šlápli na ty samé hrábě."

Rusko-americký spor o pozadí chemického útoku v Sýrii dnes komentoval i vůdce ruských nacionalistů Vladimir Žirinovskij. Prohlásil, že celý svět stojí na straně Ruska. "Šíří pitomosti, že Rusko nemá spojence. Ale s námi je celý svět! Všichni pobaveně sledují souboj USA s Ruskem a všichni fandí Rusku, nikdo Američanům," řekl Žirinovskij.

Vůdce ruské Liberálnědemokratické strany obvinil Trumpa z porušení volebních slibů a prohlásil, že si připije šampaňským, pokud bude Trump z funkce prezidenta odvolán impeachmentem, tedy ústavní žalobou.

Ruská média připomínají, že Žirinovskij byl původně nadšeným Trumpovým stoupencem. Po jeho překvapivém volebním vítězství loni v listopadu uspořádal v Moskvě banket, na němž se podávalo právě šampaňské.