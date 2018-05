Praha - Města a pražské městské části u dolního toku Berounky žádají vládu o vyjmutí řeky z vodních cest určených pro splavnění. Úpravy Berounky pro motorové lodě by podle nich zhoršily dopady povodní a charakter krajiny kolem řeky, která si dosud uchovala přirozené koryto. Jezy nebo zdymadla, s nimiž počítá generel splavnění, by také měly negativní vliv na říční živočichy. Představitelé samospráv to uvedli v otevřeném dopise vládě, který dnes podepsali.

"Naše volání po tom, aby se řeka Berounka nesplavňovala, je v souladu s tím, co říká hlavní město Praha, co říká povodí, co říká ministerstvo životního prostředí. Vlastně pouze ministerstvo dopravy pracuje s tím, že v zákoně o vnitrozemské plavbě je Berounka vedena jako splavnitelná. Takže žádáme proto vládu a budeme žádat Parlament, který by následně o změně zákona hlasoval, aby Berounku z tohoto vyškrtly a Berounku zachránily," řekl starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické). Novelu zákona o vnitrozemské plavbě projedná vláda ve středu.

Zákon nyní počítá s tím, že Berounka by se mohla splavnit po 37. říční kilometr, tedy až nad Beroun. Podle dopisu vyjmutí celého toku navrhuje i ministerstvo životního prostředí, zatímco ministerstvo dopravy chce zachovat splavnost do Černošic. Aby se řeka stala cestou pro motorové lodě, muselo by být prohloubeno koryto a bylo by nutné vybudovat jezy a plavební komory. "To jsou obrovské peníze, které jsou ekonomicky nezdůvodnitelné přínosem toho, že by případně pár lodiček mohlo dojet od soutoku s Vltavou až do Černošic," dodal Kořínek.

Stavby na řece by podle signatářů dopisu zhoršily rozliv řeky v případě povodní. "Stavební zásahy zhorší již dnes kritickou povodňovou situaci místních obyvatel a otevřou oblast pro průmyslové využití, protože v úseku do Radotína se počítá i s nákladní dopravou," uvedla starostka Zbraslavi Zuzana Vejvodová (100pro Zbraslav). Přírodní meandry v říční nivě zvyšují retenční vlastnosti řeky.

Zástupci obcí upozornili na to, že zvažované splavnění řeky se projevuje už nyní. Jakýkoli stavební záměr na řece musí počítat s tím, že by Berounka v budoucnu byla splavná pro lodě, proto je nutné stavět vyšší a tím i dražší mosty. "Varianta splavnění ve stávajícím řečišti zničí krásný proudný úsek řeky a oblíbené místo pro rekreaci Pražanů, které je zároveň i velkým trdlištěm ryb," řekla pražská radní pro životní prostředí Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice).

Praha chce na soutoku Berounky a Vltavy vybudovat příměstský park. Magistrát o tom informoval už v roce 2015. Projekt ale brzdí záměr na splavnění Berounky, kvůli kterému je nutné v oblasti počítat s vytvořením jezu. Realizaci prodlužují také problémy s odkupem a pronájmem pozemků. S posílením přírodního charakteru Berounky počítá i Povodí Vltavy.

Pod dopisem adresovaným vládě jsou podepsaní také starostové městských částí Radotín Karel Hanzlík (ODS), Lipence Michal Popek (Pro Prahu), Velká Chuchle Stanislav Fresl (ODS) a Modřany Milan Maruštík (ANO).

Městské části, hlavní město a obce v oblasti soutoku Berounky a Vltavy v roce 2015 podepsaly memorandum o rozvoji v okolí soutoku řek. Ve stejném roce svazek obcí Region Dolní Berounka požádal o vypuštění Berounky ze seznamu toků určených pro motorovou lodní dopravu.