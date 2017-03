Brno - Brněnský spisovatel Jiří Kratochvil v knihkupectví Barvič a Novotný pokřtil svoji novou knihu Jízlivá potměšilost žití. Vypravěčem prozaického díla je obyčejný králík chovaný v kotci na balkoně a do jeho realistických životních situací vkládá autor různé fantaskní zápletky či filozofické úvahy. Křtem provázel další brněnský spisovatel Milan Uhde, který se také ujal předčítání z knihy.

Podle Uhdeho je Kratochvil literární kouzelník, který v díle pracuje s běžnými a reálnými objekty a kouzlí s nimi pomocí široké fantazie.

"Nad králíkovými epizodami se mohou čtenáři těšit na neuvěřitelná překvapení, protože autorova fantazie je nedostižná. Navíc mate tím, že postavy i události při vstupu do děje vypadají, jako by pocházely ze skutečnosti kolem nás. Jenže Kratochvil naopak předpokládá, že 'život krade z literatury'. V tom duchu si jej vysnívá a buduje. Žije však v reálném světě a dobře ví o jeho temných nejistotách. Napovídá tomu i záměrně kunderovský název románu," uvedl v anotaci Uhde.

Knihu vydalo nakladatelství Druhé město, které Kratochvilova díla vydává od roku 2006, dnešní je již třinácté.

Kratochvilovi je 77 let a patří mezi nejvýraznější vypravěče české porevoluční prózy. Je ovlivněný literárním experimentem, postmodernou i magickým realismem. Do svých děl promítá brněnský genius loci a také vrtkavé dějiny minulého století. Povídky publikoval již od 60. let, ale knižního debutu se dočkal až po roce 1989. Záhy si však vydobyl postavení předního reprezentanta artistního a fantaskního proudu české polistopadové prózy.