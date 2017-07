Praha - Britský spisovatel Ben Aaronovitch, autor knižní řady Řeky Londýna, je hrdý na britský humor, kterým oplývají jeho díla. Podle jeho názoru je specifický druhu humoru ze strany Britů určitou mentální obranou. Uvedl to dnes v rozhovoru pro ČTK.

"Máme rádi promyšlené slovní hříčky i Mr. Beana, jehož vtip je postavený na grotesce. Velká Británie je země, kde se může v jeden okamžik sejít zábava Monty Python a Benny Hill, jehož humor rozhodně nebyl sofistikovaný. Je to proto, že Britové nesnášejí řeči o svých pocitech, a proto si ze všeho a za všech okolností dělají legraci. Zatímco třeba Francouzi a Němci jsou vtipní jen ve chvílích, kdy mají pocit, že se to hodí," řekl Aaronovitch.

Hrdinou jeho příběhů řazených do subžánru městské fantasy je zmatkář a nešika Peter Grant, který se po dokončení výcviku u londýnské policie seznámí s inspektorem Nightingalem, posledním anglickým čarodějem. Peterovi pomůže nejen v policejní kariéře, ale vezme ho i do učení. Aaronovitchovy knihy někdy bývají zmiňovány v souvislosti s příběhy Harryho Pottera. "Nevím, co na to Joanne Rowlingová, ale mně to nevadí. Cokoliv pomůže prodat mé knihy, je dobré. Kdybych napsal své knihy o třicet let dříve, tak by zase říkali, že je to něco jako Tolkienův Gandalf," prohlásil.

Úspěšný autor se v pátek zúčastní v Ostravě Meltingpotu, diskusního fóra na festivalu Colours of Ostrava. "Jedu tam naprosto bez plánu. Tyhle diskuse miluju, ale zjistil jsem, že nemá cenu se na ně připravovat. Jenom se trochu bojím toho, že Češi příliš nepokládají otázky, ale já je z nich nějak vyždímu," konstatoval.

Ještě před svojí literární kariérou napsal Aaronovitch dvě řady pro televizní seriál BBC Doctor Who, jednu epizodu do seriálu Casualty a autorsky se podílel na sci-fi Jupiter Moon. "Už od svých třiadvaceti let, kdy jsem pracoval na seriálu Doctor Who, jsem chtěl psát knihy. Ale nemám žádný talent a nesnáším fyzickou práci. A na dobře placenou práci bez fyzické námahy nemám dostatečné vzdělání. Psát knihy byl způsob, jak vydělat peníze bez těžké práce. Když je člověk dostatečně pilný, psát na určité úrovni se naučí," řekl londýnský rodák, který vystudoval střední školu v Holowayi.

V Česku od roku 2015 vyšly příběhy Petera Granta Řeky Londýna, Měsíc nad Soho, Šepot podzemí, Prokleté domovy a komiks Čarojízda. Prvního dílu Řeky Londýna se v Česku prodalo téměř 10.000 výtisků. Žádný příběh zatím nebyl zfilmovaný. "Ve výhledu je nabídka jedné televizní společnosti, která se chystá udělat seriál. Všechno to jsou ale předběžná jednání a vzhledem k tomu, že mám s televizí dostatečné zkušenosti, tak vím, že to nemusí být hned nebo k tomu nemusí vůbec dojít. Takže jsem v klidu," dodal spisovatel.