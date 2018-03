Praha - Národní archiv nemá mezi svými dokumenty soudní spis z politického procesu s Rudolfem Slánským a dalšími odsouzenými v roce 1952. ČTK to řekla Alena Šimánková z Národního archivu (NA). O to cennější by mohl být nedávný nález audiovizuálních záznamů z největšího politického procesu z dob komunismu. Z někdejšího pražského krajského soudu, kde podle Šimánkové spis ležel do 90. let, pravděpodobně nikdy do centrálního archivu nedoputoval. Audiovizuální záznam z procesu by se podle historiků měl stát památkou.

Šimánková připomněla, že soudní spisy poúnorového státního soudu putovaly ke krajským soudům kvůli rehabilitacím. Slánského spis tak ležel ve spisovně pražského krajského soudu, do Státního ústředního archivu, předchůdce Národního archivu, ale nikdy zřejmě nebyl předán.

"Logicky se podíváte na důležité kauzy, hledala jsem i proces Slánský a spol. a u něj není vůbec vyplněné, kam spis šel. Roky a roky jsme oslovovali soudy, ale nenašli jsme ho. Po nálezu filmového materiálu jsem znovu oslovila krajský soud a znovu mi řekli, že je tam poznámka: Chybí. Nejsem schopná vypátrat, co se s tím spisem stalo," řekla Šimánková, která v NA pracuje v oddělení fondů státní správy z let 1945 až 1992.

Historikové uvádějí, že nalezené filmové záznamy procesu by se měly stát památkou, stejně jako tomu je v případě záznamu procesu s Miladou Horákovou. Podle historika Petra Blažka by se okolnosti přechovávání záznamů měly vyšetřovat. Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) se minulostí dokumentů ale zabývat neplánuje.

Filmový materiál našel správce konkurzní podstaty ve zkrachovalé továrně v Panenským Břežanech. Po zveřejnění se přihlásil zástupce firmy Václav Hlásek s tím, že bedny se záznamy patří jemu. Ředitel Národního filmového archivu (NFA) Michal Bregant uvedl, že archivní materiál patří státu a nemohl nikdy být v soukromých rukou. Hlásek v médiích uvedl, že materiál nabízel státu, ale ten neměl zájem. Podle Blažka to není možné, v NFA i NA pracují badatelé desítky let a takovou aktivitu nepamatují, uvedl.

NFA spravuje také záznam z procesu s Horákovou, který byl před deseti lety prohlášen archivní kulturní památkou. O prohlášení nově nalezeného materiálu se zatím jen uvažuje, podle zjištění ČTK návrh na zápis nepodalo ani ministerstvo kultury, ani NFA. "NFA bude usilovat o to, aby nález byl za památku prohlášen. Nyní je ale nejdůležitější zabezpečení nálezu a odplísnění," sdělila ČTK jeho mluvčí Veronika Bokšteflová.

Stejně tak se zatím zřejmě nezačaly zajímat příslušné instituce o historii přechovávání materiálu. "Jsem překvapen, že mě nikdo za celý týden od zveřejnění informací o nálezu nekontaktoval. Doufám, že se v této rovině něco děje, myslím, že je tam poškozený majetek, který by podle několika zákonů měl být státu," řekl ČTK historik Petr Blažek. "Stav toho materiálu je havarijní, náprava bude mnohamilionová, někdo na základě toho, jakým způsobem se k materiálu choval, spáchal mnohamilionovou škodu," uvedl.

"Bezpochyby se jedná o unikátní nález záznamu z naší novodobé historie. Útvar v souvislosti s nálezem nečiní žádné kroky, neboť filmový materiál v prvé řadě poskytne cenné informace historikům a archivářům," řekla ČTK ředitelka ÚDV Eva Michálková. Podle ní je předčasné a spekulativní uvažovat o trestní odpovědnosti neznámé osoby, neboť není známa motivace úschovy zmíněného materiálu. Jednání jednotlivce nebo skupiny osob, která audiovizuální záznamy uložila, nemusí naplňovat žádnou skutkovou podstatu trestného činu, uvedla.