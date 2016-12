Praha - Majitelka jednoho z nejvýraznějších hlasů v tuzemské populární hudbě Věra Špinarová své pětašedesáté narozeniny, které připadají na 23. prosince, příliš slavit nebude. Více se těší na sérii koncertů se zpěvačkou a moderátorkou Heidi Janků, která odstartuje 11. října příštího roku v Liberci a končí 3. listopadu.

"Nikdy jsem narozeniny příliš neslavila, asi nejvíce jsem měla pocit, že se to musí oslavit, když mi bylo osmnáct. Říkala jsme si, že už jsem plnoletá a můžu všechno. Potom byly významné padesátiny, ale nejsem ten slavící typ. Čím jsem starší, tím to prožívám na jednu stranu hůř a na jednu stranu méně," řekla ČTK Špinarová.

O společná vystoupení Janků a Špinarové je velký zájem. Producentem akce je Adam Pavlík, který svou matku Věru Špinarovou v rámci tour doprovodí se svou kapelou. Janků zazpívá se skupinou Supernova.

"Ona je čupr holka a já se na to strašně těším. Bude to taková ostravská invaze, protože všichni od světla až po aparaturu a kapely budeme z Ostravy. Mám radost, že to bude něco jiného než běžné koncertování, turné je přece jenom větší záležitost se spoustou lidí. Pro mě to bude změna a změny mě baví. Heidi je taková kreativní a na rozdíl ode mne akční, takže se o všechno postará," uvedla Špinarová.

Obě zpěvačky spolu dobře vycházejí, přestože bývalý manžel Špinarové je už mnoho let manželem Janků. "To už je taková doba, že mi už ani nepřijde, že Ivo (Pavlík) byl můj manžel. Jemu je s Heidi dobře, se mnou by se tak neměl. Já jsem jiná, s ní se má jako v bavlnce, myslím, že si vybral strašně dobře," podotkla Špinarová.

U příležitosti jejích 65. narozenin v těchto dnech vyšla kompilace s názvem Zóna lásky. Uzavírá ji titulkové melodie Ennia Morriconeho z filmu Tenkrát na západě, kterou textař Zbyšek Malý nazval Jednoho dnes se vrátíš. "Když Ivoš Pavlík objevil v repertoáru Mireille Mathieu zpívanou verzi téhle melodie nazvanou Un jour tu reviendrans, okamžitě ho nadchla. Já jsem jeho nadšení příliš nesdílela. Ale kdybych tuhle píseň dneska na svých koncertech nezapívala, měli by posluchači pocit, že jsem je o něco podstatného ošidila. Herec Jiří Sovák mi navíc před mnoha léty řekl: ?Kdyby měl každý zpěvák v repertoáru jednu jedinou píseň, u které by už při vyslovení jejího názvu bylo všem jasné, kdo ji zpívá, mohl by být šťastný. A vám se to podařilo. Když se řekne Jednoho dne se vrátíš, každý ví, že je to Špinarka," dodala zpěvačka.