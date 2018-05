Praha - Americká mise a větší ochutnávka elitního okruhu LPGA čeká v nadcházejících týdnech golfistku Kláru Spilkovou. Premiérově si zahraje major US Open a znovu dostala pozvánku také na PGA Championship.

Před US Open, které se koná začátkem června, si aktuálně třetí hráčka pořadí evropské série LET zahraje ještě turnaj LPGA Kingsmill Championship. "Další tři turnaje LPGA, která je cílem v další sezoně, jsou rozjednané na šedesát sedmdesát procent," řekl na tiskové konferenci manažer Spilkové Petr Žák.

Třiadvacetiletá Spilková letos hraje osmou sezonu na evropské LET, která má problémy s turnaji. Letos hrála Češka jen tři akce, z toho dvě v Austrálii, a přitakala, že posun na americkou LPGA by byl logickým vývojem v kariéře. "Ano. Pro mě je nejdůležitější hrát na nejlepších turnajích a dostat se dál," řekla.

Na podzim proto pustí podruhé do kvalifikace o LPGA, ale ve větší míře si vrcholné americké turnaje zkusí nyní od května do července. "Strašně se těším na to, co mě čeká. Cítím se dobře, hraju fajn a chci procházet cutem," plánovala.

Do Ameriky vyrazí v neděli s caddiem Martinem Konečným. Po turnaji LPGA ve Virginii plánuje před US Open vyrazit ještě na nižší americkou sérii Symetra Tour. "Rozehraju se a dám před US Open hru dohromady," řekla.

Major US Open označila Spilková za jeden z nejnáročnějších turnajů. "A asi nejsledovanější. V Americe je golf vnímaný jinak než v Evropě. Lidi chodí už na cvičná kola, ale jinak jsou hřiště stejná a jamky mají stejný rozměr," poznamenala.

Americká zkušenost bude pokračovat koncem června. Hrát by mohla turnaj LPGA v Arkansasu a určitě major PGA Championship. Na ten dostala znovu pozvánku díky tomu, že je členkou globálního týmu KPMG, hlavního partnera akce.

V létě se představí také v Evropě. V červenci se chystá na Scottish Open a začátkem srpna na major British Open, kam se kvalifikovala loňskou výhrou na turnaji LET v Rabatu. "Tam vezmu trenéra," připomněla kouče Lukáše Martince.

S předstihem už zjišťuje informace o kvalifikačních turnajích na LPGA. Nejspíše bude muset projít všemi čtyřmi fázemi. "LET letos nemá výhody. Zkoumáme, jak to bude. Cítím, že bych zase chtěla kvalifikaci zkusit," řekla Spilková.

Na druhou stranu přiznala, že je Amerika vzdálenější. "Cítím se doma v Evropě, ale vždycky se to dá nějak nakombinovat, aby to vyhovovalo," uvedla.

Hráčka i manažer už myslí rovněž na olympijské hry v Tokiu 2020. Při premiéře pod pěti kruhy skončila Spilková předloni v Riu de Janeiro osmačtyřicátá. "Vizualizuju si, jak stojím na stupínku a mám medaili. To je fakt, to není sranda," prohlásila.