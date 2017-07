Chicago - Golfistka Klára Spilková obsadila dělené sedmdesáté místo na majoru Woman's PGA Championship v Chicagu. Na závěrečné kolo potřebovala 73 ran a celkově skončila se skóre +10.

Z prvního titulu na majoru se radovala domácí Američanka Danielle Kangová. I díky čtyřem birdie v řadě ve finálovém kole se dostala dohromady třináct ran po par a zvítězila o ránu před loňskou vítězkou Brooke Hendersonovou z Kanady.

Spilková hrála KPMG Women's PGA Championship stejně jako loni na pozvánku titulárního partnera turnaje a poprvé prošla cutem. Po dvou kolech dokonce byla na děleném 15. místě, ale pokažené třetí kolo ji připravilo o lepší výsledek.

"Nehrála jsem špatně, ale na majoru není prostor na chyby. Pořád se zachraňujete a hřiště vás zkouší všemi způsoby. Poznala jsem, že rozdíl mezi mnou a soupeřkami není v technice, ale v hlavě. Vím, že budu muset ještě víc zapracovat na psychice," uvedla Spilková, současná jednička evropského žebříčku.

"Byla to skvělá zkušenost. Snažila jsem se a bojovala, ale nebylo to snadné," hodnotila Spilková, která nastoupila do velkého turnaje po více než dvouměsíční přestávce v kalendáři Ladies European Tour (LET), kde v dubnu vyhrála turnaj v Maroku.

Na hřišti Olympia Fields pro ni bylo novum hrát ve dvou. Na LET se totiž chodí vždy po třech. "Tady jsme ale šly ve třetím kole po dvou a bylo to na mě hrozně rychlé. Nic takového jsem nezažila, nebyl čas se zastavit. Kvůli tomu jsem pospíchala a dělala zbytečné chyby," řekla dvaadvacetiletá Spilková.

Vyrovnávala se rovněž s rychlostí greenů na americkém majoru. "Oproti top českým greenům byly o nějakých pět stop rychlejší a ve srovnání s Ladies European Tour to bylo asi o tři stopy výš. Když jsem na amerických greenech trénovala poprvé, byla jsem docela vyjukaná," přiznala česká golfistka.

Před turnajem se setkala s Philem Mickelsonem, který vévodí globálnímu týmu značky KPMG, a potkala také slavnou americkou sjezdařku Lindsey Vonnovou. "Potěšilo mě, že mě Phil znal jménem a věděl, o koho jde," prozradila Spilková. "Před turnajem se zúčastnil exhibice s golfistkami a když jsem se ho zeptala, jak se má, tak řekl, že je nervózní! To mě docela překvapilo, ale líbilo se mi, že si na nic nehraje," dodala Spilková k setkání s vítězem pěti turnajů kategorie major.

Po PGA Championship má díky výhře na turnaji LET jistý i start i na obou evropských majorech - srpnovém Women's British Open a zářijovém Evian Championship. Snažila se dostat i na US Open, ale neprošla kvalifikací.

Golfový major žen KPMG Women's PGA Championship v Chicagu (par 71, dotace 3,5 milionu dolarů):

1. Kangová (USA) 271 (69+66+68+68), 2. Hendersonová (Kan.) 272 (68+69+69+66), 3. Chella Čche 274 (66+70+67+71), 4. I Mi-Hjang 275 (69+67+72+67), Amy Jang 275 (65+71+71+68) a Kim Sei-jong (všechny Korea) 275 (69+66+72+68), ...70. Spilková (ČR) 294 (71+68+82+73).