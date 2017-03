Los Angeles - Americký režisér Steven Spielberg natočí novinářské drama The Post o skutečné kauze úniku a zveřejnění citlivých vládních informací během války ve Vietnamu. Pro svůj nový snímek získal oscarové herce Toma Hankse a Meryl Streepovou, kteří se podle serveru týdeníku Entertainment Weekly objeví na plátně poprvé spolu.

Film ukáže roli deníku The Washington Post v aféře zvané Pentagon Papers z roku 1971. Týkala se tajných dokumentů amerického ministerstva obrany o vietnamské válce, které dokazovaly, že oficiální místa klamou Američany. O dokumentech informoval také deník The New York Times.

Hanks bude hrát známého novináře Bena Bradleeho a Streepová legendární vydavatelku listu a držitelku Pulitzerovy ceny Katherine Grahamovou, kteří rozpoutali soudní bitvu o to, zda mají noviny právo uniklé dokumenty zveřejnit.

Materiály vynesl vojenský analytik Daniel Ellsberg, označovaný za jednoho z prvních "whistleblowerů", jedinců upozorňujících na nekalé praktiky na svém pracovišti. Kdo bude hrát roli tohoto protiválečného aktivisty, se zatím podle amerického tisku neví.

Americká i další zahraniční média píšou, že téma snímku je nyní více než příhodné s ohledem na boj nového amerického prezidenta Donalda Trumpa s médii a na případy úniku utajovaných informací. Streepová je navíc známá svou kritikou nového šéfa Bílého domu.