Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) podle serveru Spiegel Online bojuje o své politické přežití. Ztroskotání rozhovorů CDU/CSU, FDP a Zelených o nové vládě přitom může být začátkem jejího konce. Magazín Cicero píše o variantě státní krize v Německu a komentátor Süddeutsche Zeitung apeluje na vznik další velké koalice CDU/CSU a sociálních demokratů.

"Ztroskotání Jamajky (jak se vznikající koalici přezdívalo - pozn. ČTK) je pro kancléřku Angelu Merkelovou a šéfa CSU Horsta Seehofera katastrofou," míní Spiegel Online. Podle jeho názoru autorita kancléřky už tak oslabená špatným volebním výsledkem bude dále erodovat. "Krach Jamajky je jejím krachem, protože se ukázalo, že metoda Merkelové - spojení bezmezného pragmatismu a maximální ideologické flexibility - dospěla ke svému konci," píše server.

Za ještě závažnější považuje to, že poprvé od druhé světové války není jasné, jak Německo dospěje ke stabilní vládě. Jedinou nynější možností vedle koalice CDU/CSU, FDP a Zelených je totiž obnovení velké koalice CDU/CSU a SPD, což ale zatím sociální demokraté odmítají.

Ke změně názoru vyzývá SPD komentář na webu listu Süddeutsche Zeitung, podle něhož vedle pokračování velké koalice existuje nyní jediná možnost, a tou jsou předčasné volby. "Co přinesou nové volby? Pravděpodobně málo změn. Kromě toho není prostě možné nechat lidiv olit tak dlouho, dokud se výsledek nehodí. Takže zůstává velká koalice," konstatuje Süddeutsche Zeitung.

"Je to politické zemětřesení, které vrhá celý politický systém v Německu a také Evropskou unii do hluboké krize, možná dokonce do státní krize," píše server německého politického měsíčníku Cicero. "Jamajka, ale také SPD propásly šanci posílit zavedený systém stran a obnovit důvěru v politické elity, šanci postavit mosty ve společnosti," míní.

Také Cicero je přesvědčen, že nyní se Merkelová musí obávat o svou funkci předsedkyně vlády i šéfky Křesťanskodemokratické unie (CDU). Za sečtené zároveň měsíčník označuje dny Horsta Seehofera v čele Křesťanskosociální unie (CSU), která je sesterskou stranou CDU.

Jako "triumf nedůvěry", jenž naruší vážnost celého Německa, vnímá nezdar rozhovorů o nové koalici deník Stuttgarter Zeitung. Vinu za krach jednání nelze podle něj nikomu jednoznačně přiřadit, bezprostřední škody ale nejvíce dopadnou na Merkelovou. Místo čtvrtého funkčního období v pozici kancléřky je nyní na odvolání, tvrdí server listu.