Brno - Spekulace ohledně dalšího angažmá hokejové legendy Jaromíra Jágra neutichají. Do dlouhé řady týmů, s nimiž je jméno nejproduktivnějšího Evropana v historii NHL spojováno, přibyl v posledních dnech Edmonton. Pětačtyřicetiletého forvarda však podobné teorie nechávají naprosto v klidu. A jak s nadsázkou řekl - nejlépe se mu jedná s Kladnem, jehož je majitelem.

"Jestli se bavím všemi těmi spekulacemi? Vůbec to neřeším. Opravdu vůbec nevím, co bude. Nemám tušení, nechávám to na svém agentovi. Je tam pár mužstev, jež nějakým způsobem projevily zájem, ale nic konkrétního," řekl Jágr novinářům po dnešní rozlučkové exhibici Martina Havláta v Brně. "Nejvážnější jednání jsou s Kladnem. Má rozumného majitele, který dobře ví, co chce," dodal se smíchem majitel středočeského prvoligového klubu.

V rozhodování člena prestižního Triple Gold Clubu hraje zásadní roli především pocit, že zájemce o jeho služby má opravdový zájem, aby oblékal jeho dres. "Čím větší by byl, tím větší je šance, že dostanete lepší roli. Jak ji potom využiju, to už by záleželo jen na mně. To je jediná věc, o kterou se musím starat. Nic jiného nemá smysl řešit," prohlásil Jágr.

Na tom, zda bude hrát v prvním, druhém nebo třetím útoku, nijak nelpí. "Na tom mi zase tolik nezáleží. Moc dobře vím, že už nejsem hráč jako před deseti patnácti lety, kdy jsem rozhodoval zápasy. Je jedna věc, jestli vás trenéři dají co nějaké pozice, druhá je, jestli ji dokážete využít. Pro mě by bylo lepší, kdybych byl ve druhé nebo ve třetí formaci, protože nastupujete proti horším hráčům i obráncům," vysvětlil Jágr.

A takových zápasů jakožto jedna z největších postav hokejové historie během kariéry moc nezažil. "Co si budeme povídat. Já jsem ve své kariéře ještě takové štěstí neměl. Aspoň ne v posledních letech. I na Floridě jsem vždycky nastupoval proti těm nejlepším, což je vždycky hrozně těžké," doplnil Jágr.

Statistické milníky neřeší, přestože se může stát hráčem s nejvíce starty v NHL v historii. V základní části dosud odehrál 1711 utkání a ze čtvrté příčky mu v tomto ohledu schází na vedoucího Gordieho Howea 56 zápasů. "To v hlavě vůbec nemám. Počet zápasů jsem nikdy neřešil. Je pravda, že když jsem se vrátil, tak jsem hrozně chtěl udělat číslo 2000 bodů. Ale to je hrozně daleko. Na druhou stranu jsem nečekal, že bude tak těžké sehnat v NHL práci," přiznal Jágr.

A nezaobírá se ani možností posunout se na druhou příčku mezi střelci, kde je třetí. Vede nedostižný Wayne Gretzky, druhý je rovněž Howe. A Jágr na něj ztrácí 36 zásahů. "To bych musel hrát minimálně deset let," smál se Jágr.

V tuzemsku by byla kromě Kladna spousta variant; o Jágra by extrémně stáli například v Třinci či Plzni, kterou vede jeho dlouholetý kamarád Martin Straka. Ale tak daleko Jágr své představy nenechává zajít. Mají hranice tam, kde končí Kladno.

"Výhoda toho, že bych hrál za Kladno - mimo toho, že bych byl doma - je, že bych měl pořád šanci odejít kdykoliv do NHL, kdyby se naskytla nějaká příležitost. Třeba kdyby se někdo zranil a někomu jsem se hodil do týmu. Mohl bych se ze dne na den sebrat a odejít do NHL. Pokud bych nastoupil v extralize, tak by to nešlo. Musel bych čekat, až extraliga skončí," připomněl Jágr.

V minulosti byl zvyklý trochu upravovat trénink podle soutěže, která je před ním. "Nějaké změny v tréninku tam s ohledem na to samozřejmě jsou. Ale je trošičku nepříjemné hlavně proto, že nevíš, kde skončíš. A kdy ti začne sezona, tam může být až měsíc rozdíl," poznamenal Jágr.

Exhibici si užil, k výhře 10:5 přispěl gólem. "O nic nešlo, nehrálo se naplno. Bylo by to horší, kdyby Brno naplno hrálo. Jako já, protože já ve svých letech už naplno hrát musím," prohlásil Jágr s nadsázkou.

Inspirovat se však pro období, až nadejde jeho loučení, nenechal. "Já odejdu raději v klidu a nikomu to říkat nebudu. Říkáte, že se to v mém případě snad ani nedá? Ale já to tak udělám, nebojte se," ujistil Jágr.