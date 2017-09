Praha - Populárním loutkám Spejblovi a Hurvínkovi nově propůjčí od října svůj hlas loutkoherec Ondřej Lážnovský. Po nynějším interpretovi obou loutek Martinu Kláskovi tak bude v pořadí čtvrtým, který oživí jejich hlasy. Oznámení o změně se objeví začátkem října v předsálí pražského Divadla Spejbla a Hurvínka. ČTK to dnes řekla jeho ředitelka a dramaturgyně Denisa Kirschnerová.

"Poprvé toto oznámení napsal profesor Josef Skupa, když v březnu 1956 představil svého nástupce Miloše Kirschnera. Ten v prosinci 1973 obdobně uvedl na scénu Martina Kláska. Nyní se čtvrtým 'tátou' dvojice S+H začal oficiálně zaučovat Ondřej Lážnovský," uvedla Kirschnerová.

Připomněla, že nový hlas dostaly i Mánička a bábinka. Jejich čtvrtá interpretka Marie Šimsová absolvovala svůj křest na jaře při premiéře představení pro dospělé Spejbl a město hříchu. "Nesmíme zapomenout ani na Žeryka, kterého se ujímá Tomáš Slepánek a stane se jeho šestým interpretem," dodala.

Jako první mluvil Spejbla a Hurvínka jejich zakladatel Josef Skupa. Založil princip jednoho herce, který mluví obě hlavní postavy. Kirschner, který po něm převzal role otce a syna, pak začal éru zahraničních zájezdů a obě loutky jeho ústy promluvily 18 jazyky.

Současný šéf uměleckého souboru Klásek, který nastoupil do divadla jako elév v 16 letech, tradici potvrdil. I on píše hry, režíruje a pokračuje v cizojazyčných verzích. Dvojice S+H to i díky němu dotáhla na 25 jazyků. Pravidlem totiž je, že loutky mluví vždy v řeči země, kde hostují.

Loutkoherec, dramaturg, režisér a autor Lážnovský působí v Divadle S+H od sezony 2009/2010. Podepsán je mimo jiné pod představeními Dějiny kontra Spejbl a Hurvínkovo přání. V hlavních rolích Spejbla a Hurvínka se publiku představí 3. října ve hře Hurvínek v Hajanech.