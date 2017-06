Brno - Specialista z firmy BMW Group ČR, která zapůjčila speciální vůz policii, nabouraný supersport ještě neviděl, a tak přesný rozsah poškození firma stále nezná. Oprava vozu ale bude vzhledem k složitosti auta podstatně náročnější než u obvyklých vozů značky, řekl dnes ČTK mluvčí společnosti BMW Group ČR David Haidinger.

"To auto je postavené z naprosto odlišných materiálů než sériová auta. Je to karbonový monokok. A to auto je dost složité jako celek. Náročnost opravy proto bude odlišná než u sériových vozů," uvedl mluvčí.

Podle dostupných informací má vůz rozbitou přední část, aktivované byly airbagy. "Vpředu jsou důležité součástky pro elektromotor, také elektromotor samotný, ale auto servisní technik neviděl, takže míru poškození neznáme," řekl Haidinger.

Jihomoravští hasiči mají z místa pondělní nehody policejního supersportu asi desítku fotografií, z kolegiality je ale neuvolní. Vůz za čtyři miliony korun sjel do potoka v Brně - Chrlicích poté, co řidič kvůli mozkové příhodě nezvládl řízení. S policistou jel ve voze zástupce šéfa hradního protokolu Vladimír Kruliš, oba jsou v nemocnici. Podle některých médií jízdu civilisty povolil ředitel jihomoravských policistů Leoš Tržil, který se k tomu dosud nevyjádřil.

"Je standardem u každé nehody integrovaného záchranného systému, že ty fotky se neprezentují. Jde o kolegialitu, není to nic výjimečného. Neposkytujeme žádné fota z těchto nehod, včetně této. Není to tím, že bychom u této nehody dostali nějaký pokyn fota neukazovat," řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Z fotografií je podle něj patrné, že auto leží napříč přes strouhu potoka. Mluvčí doplnil, že z vozu hasiči nemuseli nikoho vyprošťovat, takže auto nepoškodili vystřiháváním. "Pokud by se tak stalo, bylo by poškozené ještě více," uvedl Mikoška.

Podle Haidingera má nyní vůz Generální inspekce bezpečnostních sborů, která nehodu vyšetřuje. "Až nám auto vrátí, budeme se rozhodovat podle toho, co řekne servisní mechanik. Pokud to auto bude poškozené natolik, že se dá opravit, tak ho necháme opravit. Když ne, tak se opravovat nebude," uvedl Haidinger. Auto je pojištěné. Mluvčí doplnil, že pro firmu tento incident nemá žádný vliv na spolupráci s policií a že z jejich strany není důvod spolupráci měnit či ukončovat.

Policie dostala hybridní vůz k testování v první polovině května, jezdit měl především po jihomoravských rychlostních silnicích. Firma ho zapůjčila na šest měsíců nebo do ujetí 20.000 kilometrů.