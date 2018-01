Berlín/Bonn - Němečtí sociální demokraté (SPD) dnes rozhodnou, zda zahájí koaliční rozhovory s konzervativní unií CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové. Výsledek hlasování není předem jasný, i když většina pozorovatelů se domnívá, že sociální demokraté dají po mnohahodinových debatách dalšímu vyjednávání zelenou. Pokud tak neučiní, může v Německu propuknout politická krize.

Nejistota doprovází sjezd sociálních demokratů v západoněmeckém Bonnu proto, že si část z asi 600 delegátů další velkou koalici nepřeje. Kritici zdůrazňují především dvě věci - z jejich pohledu nedostatečné výsledky předcházejících sondovacích rozhovorů s CDU/CSU a přesvědčení, že velká koalice sociální demokracii dlouhodobě škodí.

Když se sociální demokraté vysloví pro zahájení koaličních vyjednávání, mohly by další rozhovory začít už v pondělí. Pokud by SPD koaliční vyjednávání odmítla, dostala by se německá politika do složité situace. Východiskem z ní by nejspíš byla buď menšinová vláda CDU/CSU, kterou ale Merkelová zatím odmítá, protože ji nepovažuje za stabilní, anebo předčasné volby.