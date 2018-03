Praha - Jednání hnutí ANO a Svoboda a přímá demokracie o programu podle šéfa SPD Tomia Okamury dospěla tak daleko, že by mohla rychle vzniknout vláda na základě odbornosti. Okamura to řekl novinářům po dnešním setkání vyjednávacích týmů obou stran. V tuto chvíli podle něj záleží jen na tom, jak se politicky rozhodne hnutí ANO o tom, kde bude nakonec pro druhou vládu Andreje Babiše hledat ve Sněmovně hlasy. SPD vylučuje, že by mohla podpořit vznik koalice ANO a ČSSD.

Okamura novinářům řekl, že v programech jsou stále rozdíly. "Odlišnosti tam jsou, ale je to určitě řešitelné. Zahájení spolupráce na nějakém vládním půdorysu by významným způsobem napomohlo ke stabilizaci politické situace," uvedl Okamura. Pokud ANO bude hledat podporu jinde, nebo si najde jiného koaličního partnera, je to jeho rozhodnutí, uvedl Okamura. SPD odpovědnost za prodlužování jednání o vzniku nové vlády neponese, dodal.

ANO a KSČM zbývá doladit poslední debaty o programu

Vyjednavači hnutí ANO a komunistů uzavřeli většinu programových bodů při jednání o možné toleranci druhé vlády ANO. Předseda KSČM Vojtěch Filip novinářům po dnešní schůzce s ANO řekl, že doladit zbývá některé otázky v oblasti financí či bezpečnostní a zahraniční politiky. V tomto bodě by mohla ke kompromisu přispět odpolední schůzka všech sněmovních stran na toto téma. Spor s ANO kvůli zvolení a následnému tlaku na odstoupení Zdeňka Ondráčka (KSČM) z čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) považuje KSČM nyní za vyřešený.

Filip novinářům po dnešním jednání řekl, že expertní skupiny obou stran uzavřely diskuse o sociální politice, zdravotnictví, životním prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu či dopravě. Naopak v plánu jsou další schůzky kvůli bezpečnostním otázkám, zahraničním záležitostem a některým podrobnostem v oblasti financí.

V otázce zahraniční politiky jde podle Filipa hlavně o hierarchii mezinárodních organizací, do kterých je Česko zapojeno. Komunisté preferují OSN, až za ni staví postupně Evropskou unii a Severoatlantickou alianci. Už v minulosti uvedli, že jsou proti zapojení ČR do zahraničních vojenských misí s výjimkou těch, kterým dá mandát Rada bezpečnosti OSN.

Za problém považuje Filip otázku obecného referenda. Politici ve Sněmovně podle něj mají na plebiscit výrazně odlišný názor než občané. "Předpokládám, že si to občanská veřejnost nenechá pro seb a lze očekávat petiční archy, aby zákon o obecném referendu skutečně platil," uvedl Filip.

Stanovisko k toleranci vlády ANO ze strany KSČM by mohl příští týden přijmout ústřední výbor komunistů. Šéf poslanců komunistů Pavel Kováčik řekl, že je prozatím vyřešen spor o Ondráčka. Ten se po kritice opozice a demonstracích v desítce měst postu šéfa komise pro GIBS vzal. Protože se pro jeho konec vyslovil i šéf ANO a premiér v demisi Andrej Babiš, komunisté mluvili v posledních dnech o ztrátě důvěry v ANO. "Zatím nebyla vypsána nová volba, až bude vypsána, budeme se o tom bavit," uvedl Kováčik. Ondráček podle něj v komisi zůstane, ale KSČM ho nebude nominovat na předsedu.