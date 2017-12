Praha - Hnutí SPD předložilo ve Sněmovně novelu ústavy, v níž navrhuje zavést přímou volbu starostů a hejtmanů. Předkladatelé si od návrhu slibují mimo jiné větší odpovědnost přímo volených starostů a hejtmanů ke spravovanému majetku. Funkční období starostů a hejtmanů by bylo z ústavy čtyřleté a podrobnosti jejich volby by musel stanovit zákon. Požadavek na zavedení přímé volby starostů, hejtmanů i poslanců mělo hnutí ve svém volebním programu.

"Přímo volený starosta nebo hejtman mají také ke své práci mnohem silnější mandát, což posiluje jejich autoritu a umožňuje jim lépe prosazovat vytýčený program před voliči. Se svým volebním programem půjde do voleb a půjde pak velice lehce kontrolovat, jak ho během svého mandátu naplňoval," uvádějí poslanci ve svém návrhu. Přímo volení hejtmani a starostové by podle nich také měli mít vyšší pravomoci, které by převzali od zastupitelstev a rad.

SPD ve svém návrhu argumentuje také tím , že nepřímo volený starosta či hejtman musí zároveň vykonávat mandát tak, aby se zavděčil členům zastupitelstva, kteří jej do funkce odhlasovali. Nemá tak prý dostatečně silný mandát pro kroky, které by místní obyvatelé sice uvítali, ale zastupitelstvo s nimi nesouhlasí.

Návrh SPD nyní dostane k projednání vláda. Bez ohledu na její stanovisko ho pak dostanou k projednání poslanci. Vzhledem k tomu, že jde o změnu ústavy, byly by pro její schválení nutná ústavní většina jak ve Sněmovně, tak v Senátu.