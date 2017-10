Praha - Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) chce ve volbách dosáhnout dvouciferného výsledku a v povolebních vyjednáváních být jazýčkem na vahách. V rozhovoru s ČTK to řekl předseda a volební lídr hnutí Tomio Okamura. Průzkumy, které SPD přisuzují mezi šesti a devíti procenty, jsou podle něj podhodnocené. Podporu cítí Okamura v celé zemi, silnější je v krajích, kde jsou sociální problémy.

"My jednoznačně usilujeme o dvouciferný výsledek, to je náš cíl," řekl Okamura. S takovým volebním ziskem by se podle něj z SPD stala parlamentní síla, se kterou se ostatní budou muset bavit.

Výsledky v průzkumech podle něj SPD podhodnocují, stejně jako tomu bylo v minulých volbách u hnutí Úsvit, které tehdy vedl. "Vzpomínám na poslední průzkumy podvodných agentur, kdy mi ve volebním týdnu v posledním průzkumu dali 1,5 procenta," řekl. Úsvit před čtyřmi lety získal 6,9 procenta hlasů.

I kvůli tomu Okamura očekává, že letos bude výsledek SPD lepší, než průzkumy slibují. "Oproti průzkumům bývá skutečný Okamurův výsledek, a to cituji některé politology, minimálně o tři až čtyři procenta lepší," řekl. Proti minulým volbám se podle něj změnilo to, že média musela přiznat, že podpora pro jeho hnutí je významná.

Volební potenciál má SPD podle Okamury v celé republice. Potvrdily to podle něj loňské krajské volby, když SPD rok po svém založení pronikla do deseti ze 13 krajských zastupitelstev. "Když vezmeme téma třeba bezpečnosti, tak tady cítím podporu plošně, protože je naše strana bezesporu lídrem v tématu bezpečnosti. Věnujeme se jí politicky nekorektně, na rovinu a pojmenováváme věci, jak je cítíme a tak jak jsou," řekl Okamura. Podobně se podle něj daří SPD oslovovat voliče s tématy přímé demokracie a odvolatelnosti politiků.

Větší podporu má ale hnutí v regionech se sociálními problémy. "Když přijdeme na naše velice klíčové téma peníze slušným a řádným občanů, a ne parazitům, což je heslo z jednoho našeho billboardu, tak zde zcela prokazatelně mámě větší podporu v regionech, kde se s tímto zcela očividně a zcela signifikantně občané potýkají v běžném životě," řekl Okamura.

"Nejmenší citlivost na toto téma má Praha. Nejmenší potenciál z tohoto pohledu máme v Praze, která tyto problémy cítí nejméně. Čím dál jdete od Prahy, tím ta podpora stoupá," řekl Okamura. S tématem se mu daří oslovovat voliče zejména v Moravskoslezském, Ústeckém a Olomouckém kraji.

SPD chce do vlády, jednat bude s těmi, kdo přijmou její program

SPD podle Okamury chce po volbách vstoupit do vlády. Strana je připravena jednat o koalici s každým, kdo bude ochoten přijmout její program, zejména zákon o všeobecném referendu. Okamura ale podotkl, že by považoval za problém podílet se na vládě vedené obviněným premiérem. K trestnímu stíhání vydala Sněmovna Andreje Babiše, jehož hnutí ANO je favoritem voleb.

"Usilujeme o to, abychom mohli prosazovat náš volební program ve vládě. Po čtyřech letech v opozici jsem poznal, že nelze plnohodnotně prosazovat volební program jinde než ve vládě," řekl Okamura, který byl v končícím volebním období zvolen za hnutí Úsvit, ze kterého byl později vyloučen a působil ve Sněmovně jako nezařazený opoziční poslanec.

Za klíčovou podmínku pro jednání o vládní koalici považuje Okamura dohodu na zákonu o referendu. "Zákon o referendu je v podstatě alfa a omega k lepší České republice. Kdyby někdo odmítl dát do koaliční smlouvy přijetí zákona o referendu, tak my nemůžeme u takového stolu sedět. A mám na mysli pochopitelně ten nevykastrovaný zákon o referendu, aby občané mohli hlasovat o všech otázkách a aby to bylo závazné pro vládu," řekl Okamura.

Další požadavkem SPD pro koaliční vyjednávání je úprava sociálního systému. "My navrhujeme přeskupit výplaty sociálních dávek na děti od nepřizpůsobivých k přizpůsobivým," řekl Okamura. "Je nutné podmínit vyplácení přídavků na děti pracovní minulostí alespoň jednoho z rodičů a čistým trestním rejstříkem," doplnil. Hnutí také chce navázat valorizace důchodů na růst minimální mzdy.

SPD dále požaduje zvýšení slev z daně příjmu pro pracující rodiče, zrušení elektronické evidence tržeb pro malé firmy a její nahrazení daňovými paušály nebo zajistit, aby se daň z přidané hodnoty platila pouze ze skutečně proplacených faktur. Mezi klíčové požadavky podle Okamury patří i zavedení hmotné odpovědnosti hejtmanů a ministrů.

"Budeme jednat s každým, kdo s námi bude chtít jednat o prosazování našeho volebního programu," řekl Okamura. SPD podle něj od svých programových požadavků nehodlá ustupovat. Zároveň ale uvedl, že hnutí má podmínky v personální oblasti. "Samozřejmě je pro nás problémem, aby předsedou vlády byl trestně obviněný člověk. Taková vláda nebude stabilní. V okamžiku, kdyby premiéra zavřeli, tak padne celá vláda a spláchne to i případné koaliční partnery," řekl.

Okamura také nechce o povolební spolupráci jednat s politiky, které považuje za nedůvěryhodné. "Personálně určitě je nedůvěryhodným člověkem pan (předseda TOP 09 Miroslav) Kalousek a pan (premiér Bohuslav) Sobotka (ČSSD), ale tam žádná jednání nehrozí, protože oni jsou otevřeně probruselští a proimigrační a proislámští," řekl.