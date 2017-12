Praha - Hnutí SPD nepodpoří menšinovou vládu ANO, a to ani odchodem ze sálu. Po dnešním více než hodinovém jednání se zástupci ANO to řekl novinářům předseda SPD Tomio Okamura. Poslanci SPD budou podle něj hlasovat proti vzniku vlády s důvěrou kvůli programovým rozporům i personálním výhradám, například vůči ministryni obrany Karle Šlechtové. Hnutí chce, aby se omluvila za výrok přirovnávající SPD k fašistům, nebo aby ve vládě nebyla. Výhrady má i k ministru dopravy Danu Ťokovi a zdravotnictví Adamu Vojtěchovi.

Babiš považuje Okamurovy požadavky na personální změny v kabinetu, který byl jmenován minulý týden, za nemístné. Vymáháním případné omluvy od Šlechtové se zabývat nechce. "To je jejich problém, to nebudu řešit," řekl později novinářům.

Pokud by Babiš potom, co by nezískal důvěru pro první kabinet, sestavoval vládu podruhé, SPD je připravena pokračovat v rozhovorech. "Co se týká druhého kola, vše je otevřené," řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala. Dnes se o tom podle něj diskuse nevedla.

"V této fázi, kdy máme programové a personální rozpory, tak jsme se rozhodli, že tato vláda nesplňuje programové a personální představy našeho hnutí. Rozhodli jsme se, že menšinovou vládu nepodpoříme, a to ani odchodem ze sálu," uvedl Okamura. Nemělo by se tak stát, že by vláda získala důvěru díky podpoře KSČM a současnému snížení počtu poslanců v sále při hlasování.

Debatu o programových tezích s Babišem si dnes Okamura pochvalovat, podle něj byla důkladná, stále ale panují rozpory s některými programovými body SPD. ANO například nesouhlasí s parametry zákona o referendu, který SPD navrhuje, nesouhlasí ani s možností hlasovat o vystoupení z EU. ANO také nechce zrušit státní příspěvky pro některé politické neziskové organizace.

SPD podle Okamury nemůže vedle programových rozporů Babišovu vládu podpořit i kvůli jejímu obsazení. Vedle Šlechtové, se hnutí nelíbí pokračování Ťoka jako ministra dopravy, podle něj byl neúspěšný, když postavil málo dálnic. Vadí mu také Vojtěchův návrh na rušení některých nemocnic.