Peking - Čeští politici odsoudili slova prezidenta Miloše Zemana o likvidování novinářů, které pronesl v Pekingu v úvodu schůzky s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, jako velmi nepodařený vtip. Německá agentura DPA situaci popsala slovy, že se Zeman pokusil na Putina zapůsobit děsivým vtipem. Podle mluvčího hradu Jiřího Ovčáčka, který doprovází Zemana při cestě do Číny, šlo o bonmot. Na sociální sítě napsal, že očekává trapně pohoršené komentáře politiků, kteří se k médiím rádi lísají.

Za velice nepodařený označil vtip šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek (ČSSD). "Mně se hrubě nelíbí, a je mi to jedno s kým, jestli s Putinem, nebo s někým jiným, aby se debatovalo o tom, jestli se mají novináři likvidovat nebo omezit. To je něco, co je velice nepodařené, a to říkám diplomatickým způsobem," uvedl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

I podle místopředsedy ODS Martina Kupky byl žert nevhodný. Jeho vyznění podle něj ještě umocnila souvislost s Putinem. "Proto mě mrazí," uvedl ve Kupka stejném pořadu. Zemanův dlouhodobý kritik, ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) na twitteru sdělil, že takové vyjadřování považuje za nepřijatelné i jako vtip. "Distancuji se od výroků prezidenta Zemana na adresu novinářů," napsal.

Europoslanec za ANO Pavel Telička míní, že Zeman svým výrokem o novinářích v přítomnosti Putina jen potvrdil, ze si nezaslouží podporu kandidatury. "Není způsobilý úřad vykonávat," napsal na twitteru. Podle ministra zemědělství a místopředsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky je trapné, aby český prezident vtipkoval na téma likvidace novinářů s prezidentem státu, kde novináři umírají bez vyjasnění. Uvedl to na twitteru.

"Novináři zásadně nikdy bonmoty nechápou. Očekávám teď trapně pohoršené komentáře a rozhořčené reakce politiků, kteří se k médiím rádi lísají," nechal se na sociálních sítích slyšet Ovčáček.

"Je tady příliš mnoho novinářů. Je třeba je likvidovat," řekl Zeman, který do místnosti vcházel s Putinem. Ruský prezident v diplomatičtějším duchu odpověděl: "Není třeba likvidovat, ale snížit jejich počet, to ano."

DPA zároveň upozornila na opakované případy zastrašování novinářů v Rusku. Organizace Novináři bez hranic na letošním seznamu 180 zemí řazených podle respektu ke svobodě tisku Rusko řadí na 148. místo. ČR je na seznamu třiadvacátá.

Výroky na okraj jednání Zeman-Putin zachytil zvláštní dopisovatel listu Komsomolskaja pravda Dmitrij Smirnov, který se na svém twitterovém účtu věnoval zajímavostem ze setkání.

Odehrálo se v ruštině a na počátku se Putin dotázal svého protějšku, zda se bude tlumočit. Zeman to označil za zbytečné. "Není třeba. My všichni rozumíme jakémukoli ruskému dialektu," řekl.

Na jednání byl také ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Zeman ho při vítání s ruskou stranou oslovil v narážce na jeho lásku ke kouření a zákazy vyhlašované v Rusku. "Vy jste, pane ministře, kuřák stejně jako já. I když váš prezident kouření zakazuje," řekl Zeman. Putin jen stručně opáčil: "Nedoporučuji."

Putin je propagátorem zdravého životního stylu. Rusko zakázalo kouření v restauracích a barech v roce 2014, uvažuje se o zákazu prodeje cigaret osobám narozeným po roce 2015. Putin už roku 2010 vyzval coby tehdejší premiér členy vlády, aby přestali kouřit. Lavrov je ale znám jako obránce práv kuřáků.

Novinář Smirnov schůzku Zeman-Putin ohlásil na twitteru větou: "Začalo setkání Putina se Zemanem: nejveselejší bilaterálka na pekingském fóru".

Oba prezidenti se v Pekingu účastnili konference věnované budování novodobé Hedvábné stezky, která má spojit Čínu a většinu Asie, Evropy a Afriky.