Praha - Provozovatelé restaurací se obávají, že se negativní dopad protikuřáckého zákona na návštěvnosti restaurací a hospod projeví s příchodem podzimu a chladnějšího počasí. Pivovary mluví o tom, že se prodej piva v restauracích v červenci snížil meziročně o devět procent, a to bylo letos pěkné počasí. Větší ztráty očekávají na podzim a v zimě. Doposud přitom nebyl pro kuřáky problém jít s cigaretou před restauraci nebo kouřit na zahrádce. I přes to ale někteří restauratéři zejména z tradičních kuřáckých hospod úbytek hostů pociťovali už nyní. Vyplývá to z ankety ČTK mezi provozovateli restaurací.

Přestože prosazení zákazu kouření bylo pro provozovatele významným zásahem do jejich podnikání, žádné hromadné stížnosti na něj Asociace hotelů a restaurací (AHR) neeviduje. Provozovatelé se podle jejího prezidenta Václava Stárka se zákazem smířili, neočekává proto ani žádný výrazný nárůst pokut, jež nyní budou moci kontroloři za porušení zákazu udělovat.

Jinak tomu ale může být u podniků, které se kvůli zákazu kouření změnily na soukromé kluby v domnění, že tím nové povinnosti uniknou. Tento postup asociace restauratérům už v minulosti jako neefektivní nedoporučovala. Nyní AHR čeká, jak se s těmito kluby státní správa vypořádá, dodal Stárek.

Podle výkonné ředitelky Českého svazu pivovarů a sladoven Martiny Ferencové se očekávání zákonodárců nenaplnila. Pokles spotřeby cigaret podle ní nenastal, lidé jenom méně chodí dovnitř do podniků a spíše si koupí pivo domů. Jako další problém v praxi vidí, že místo toho, aby kuřáci stáli sami před bary a výčepy, tak se k nim naopak přidávají známí, se kterými popíjí. Očekává tak do budoucna také více stížností na hluk.

Podle Zbyňka Švece ze společnosti ASW Systems, která do restaurací dodává pokladní systémy, ani ostatní provozovatele restaurací a barů významný pokles hostů zřejmě nečeká. "Zkušenosti některých restaurací, které již dříve dobrovolně zrušily kouření, ukazují, že zpočátku sice počet hostů klesl, ale po nějaké době se návštěvnost zvýšila mnohdy i nad původní hodnoty," uvedl. Připustil ale, že na dopady zákazu v plošném měřítku bude nutné ještě několik měsíců počkat.

Příchod studeného počasí jako možné riziko očekává například Marek Karlík, výčepní v nádražní restauraci v pražských Dejvicích. Ta doposud se zákazem kouření problém neměla, protože má dvě velké zahrádky, kam se mohou kuřáci uchýlit. Rovněž i velká část nekuřáků jim během teplých letních měsíců dávala přednost před posezením uvnitř.