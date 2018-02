Uherské Hradiště - Útočník Slovácka Tomáš Zajíc sebral Spartě výhru v Uherském Hradišti a sedmým gólem v ligové sezoně vyrovnal na konečných 1:1. Jednadvacetiletý fotbalista se pražského týmu s hvězdnými posilami nezalekl a podle něj Slovácko v zápase 18. kola mohlo i zvítězit. Současně uznal, že úvodní půle se domácím vůbec nepovedla.

"Sparta nás první poločas přehrávala. Naštěstí jsme přežili jejich obrovskou šanci, kdy Zahustel trefil břevno. Druhý poločas jsme už hráli lépe. Paradoxně jsme po našem zlepšení dostali gól. Po něm jsme si řekli, že nemáme co ztratit. Vrhli jsme všechny síly do útoku a vyplatilo se to," řekl Zajíc v rozhovoru s novináři.

Na trefu mladíka Václava Drchala z úvodu druhého poločasu odpověděl v 70. minutě po Juroškově poněkud nepovedeném skákavém centru. "Míč se dostal k Zahustelovi. Podařilo se mi balon vypíchnout, naznačil jsem střelu pravou nohou, míč si přehodil na levou a propálil brankáře. Nedíval jsem se ani kde stojí," popsal Zajíc. "Jsem pravák, ale byl to už třetí gól levačkou. Remíza je asi spravedlivá, i když jsme mohli i vyhrát," doplnil reprezentant do 21 let.

Sparty se kvůli zvučným zimním posilám v čele s nejdražším hráčem české ligy Nicolaem Stanciem nebál. "Její posily beru jako nové hráče u každého soupeře. Akorát posily stály Spartu více než sto milionů. V kádru má hodně nových hráčů, čekal jsem, že jim to bude ještě drhnout," tvrdil Zajíc, který se několikrát v prvním poločase chytil do ofsajdové pasti.

"Sparta hrála hodně nahoře. Já jsem si to moc nehlídal, nikdo proti nám zatím tak nehrál. Snažím se vždycky pohybovat na ofsajdové hraně. Dnes mi to v prvním poločase nevycházelo, ve druhém už to bylo lepší," přiznal Zajíc.

Zachraňujícímu se Slovácku v jarní části sezony pomohl dvěma góly k zisku čtyř bodů. Před Spartou tým z Uherského Hradiště zvítězil v Ostravě 2:1. "Ještě je brzy hodnotit náš start. Jsme spokojeni se čtyřmi body. Když to tak půjde dál, budu spokojen. Ale musím připomenout, že na začátku sezony to také vypadlo výsledkově slibně a po třech kolech jsme se trápili," uvedl Zajíc.

Narážel na slibný úvod tohoto ročníku, v němž Slovácko remizovalo s Jabloncem (1:1) i v Jihlavě (0:0) a porazilo Ostravu 5:2. Potom se však úspěšná série zasekla a mužstvo se namočilo do bojů o záchranu. Nyní má na čtrnáctém místě tabulky tříbodový náskok na předposlední Jihlavu, která v pondělí dohraje 18. kolo na hřišti vedoucí Plzně.

Slovácko v zimní přestávce pod vedením trenéra Michala Korduly částečně změnilo herní styl. Hraje přímočařeji s rychlými přechody do protiútoků. "Dostávám nyní více centrů do šestnáctky. Mám častěji míč a tím také více příležitostí vstřelit branku. Chtěl bych v tom pokračovat," usmál se Zajíc.