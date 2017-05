Praha - Fotbalisté Sparty porazili v utkání 27. ligového kola Liberec 1:0. O výhře domácích rozhodl v 54. minutě kapitán David Lafata. Letenský celek si díky němu tři kola před koncem soutěže upevnil třetí místo v tabulce a dělí ho bod od zajištění účasti v kvalifikaci Evropské ligy.

Sparta se musela obejít bez vykartovaného Šurala, který v posledních dvou zápasech nastřílel tři góly. Chyběli také zranění Rosický, Costa, Néstor, Mazuch, Hovorka, Martin Frýdek, Koubek, Mareček, Václav Kadlec, Pulkrab a Juliš. V libereckém útoku dostal před exreprezentantem Barošem přednost osmnáctiletý Graiciar.

"Od středy nám odcházeli kvůli zdraví hráči a sestavu jsme lepili až v sobotu odpoledne," řekl trenér Sparty Petr Rada. "Trénovali jsme v deseti a to se nedá moc pracovat. Proto musím smeknout před hráči, protože to odmakali na sto procent, možná spíš ještě za hranicí. Za to jim ode mě patří kompliment," dodal.

Liberec byl v prvním poločase aktivnější, ale vytěžil z toho pouze jednu šanci. Kerbr však po Ekpaiově centru netrefil z malého vápna branku. Sparta se dlouho zmohla jen na střely z dálky, přesto mohla jít do vedení. Těsně před přestávkou Vatajelu našel unikajícího Konatého, který však trefil tyč.

"Byl to vyrovnaný zápas, ale rozhodla kvalita kolem pokutového území," uvedl liberecký kouč Jindřich Trpišovský. "My jsme nedali šanci z pěti kroků do prázdné brány a pak jsme po hrubé chybě inkasovali. Pro mě je to zklamání, protože jsme nepředvedli úplně špatný výkon, ale bylo to takové dorostenecké a finále jsme neřešili dobře," dodal.

Do druhé půle vstoupila lépe Sparta a v 54. minutě se ujala vedení. Postaral se o to kapitán Lafata, jehož střelu před brankářem Dúbravkou tečoval hostující obránce Karafiát. Letenský útočník si připsal čtrnáctý gól v ligové sezoně a na druhém místě tabulky střelců ztrácí na vedoucího Milana Škodu ze Slavie jediný zásah. Vyrovnat se mu mohl vzápětí, ale na Karavajevův centr nedosáhl.

"Je to otevřené, ale taky je to poslední věc, co mě teď zajímá," uvedl Lafata. "Do konce ligy zbývají tři zápasy a my v nich chceme udělat devět bodů. Kvůli sebevědomí do další sezony a abychom tady měli trochu klid a pohodu," dodal útočník, který může korunu pro nejlepšího střelce získat pošesté v kariéře.

Sparta si díky třetí výhře za sebou upevnila třetí místo s náskokem sedmi bodů před čtvrtou Mladou Boleslaví. Od pátých Teplic, které jsou už mimo pohárové příčky, má letenský celek odstup osmi bodů, takže k zajištění účasti v kvalifikaci Evropské ligy mu ve zbývajících třech kolech stačí získat jediný bod. Teoreticky může být Sparta stále i druhá.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Sparty): "Musím smeknout před výkonem hráčů, přestože tam byly některé pasáže ne podle našeho gusta. Ale od středy nám odcházeli hráči ze zdravotních důvodů a sestavu jsme lepili až v sobotu odpoledne. V tréninku nás bylo deset a to nejde moc pracovat. Kvůli zdraví jsem měl ze zápasu obavy, ale hráči odvedli sto procent, možná ještě hráli za hranicí. Za to jim ode mě patří kompliment. Jsem rád, že jsme to dotáhli k vítězství. I když Liberec pak hrál na tři útočníky a my museli střídat, protože hráči dohrávali v křečích a Čermák dostal ránu do hlavy."

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Prohráli jsme, protože jsme nedali gól a naopak jsme si dali polovlastní branku. Celkově to byl vyrovnaný zápas, ale rozhodla kvalita kolem pokutového území. My jsme asi ve třetí minutě nedali šanci do prázdné brány z pěti kroků a pak jsme po hrubé chybě inkasovali. Zacouvali jsme do vápna a neuhlídali hrotového hráče. Sparta vyhrála zaslouženě, protože zvládla klíčové situace ve vápně. Pro mě je to zklamání, protože jsme nepředvedli úplně špatný výkon, ale bylo to takové dorostenecké a finále jsme neřešili dobře."

Sparta Praha - Slovan Liberec 1:0 (0:0)

Branka: 54. Lafata. Rozhodčí: Machálek - Hrabovský, Kotalík. ŽK: Souček, Kerbr, Potočný (všichni Liberec). Diváci: 9664.

Sestavy:

Sparta: Bičík - Karavajev, Holek, M. Kadlec, Hybš - Sáček, Vácha - Konaté, Čermák (83. Havelka), Vatajelu (76. Zahustel) - Lafata (89. Matoušek). Trenér: Rada.

Liberec: Dúbravka - Mikula, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Souček - Ekpai, Ševčík, Breite (81. Baroš), Vůch (71. Potočný) - Graiciar (63. Voltr). Trenér: Trpišovský.